分手後還硬上！男子強制口爆賠30萬、60小時義務勞動

2019-02-25 10:51

［記者楊政郡／台中報導］顏男對已分手女友念念不忘！前年9月相約吃飯後，竟在前女友租住處不顧前女友一直表達「不可以」、「不要」，性侵得逞，還強制壓頭口爆，前女友提告後，已賠償30萬和解，依妨害性自主判1年7月，緩刑3年，應提供60小時義務勞務。

判決書指出，顏男與「小立」（化名）原是男女朋友，但仍時有往來，2017年9月29日，兩人相約吃完中餐，返回「小立」位在霧峰區租屋處，雙方先聊天談談現況工作等等，但顏男另有所圖，先隨意躺在床上，還把「小立」拉過來躺在其身旁，突然親吻她，「小立」口頭拒絕並推開他，顏男卻不顧她一直喊「不可以」、「不要」，不斷試圖推開他，顏男以男性強有立的手腕，將她雙手壓制，以陰莖插入陰道方式性侵得逞，快射精時，又將「小立」的頭壓住，射精在嘴巴中。

翌日「小立」向姐姐哭訴，雙方討論後報警處理，始查悉上情。

顏男坦承犯行，法官審酌被告年輕識淺，血氣方剛，一時無法克制性衝動而為本案犯行，考量其犯罪手段、情節，還不算很激烈的暴力手段，情節較為輕微，主觀惡性相對上並非十分重大；且被告犯後已與被害人達成和解，賠償30萬元，並履行完畢，依妨害性自主判1年7月，緩刑3年，應提供60小時義務勞務。緩刑期間交付保護管束。

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