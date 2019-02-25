小模洗澡一半遭闖入性侵 色狼竟還拿身分證自我介紹...

2019-02-25 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕北市一名施姓男子去年在申請移民美國等待審核期間，竟跟蹤網拍小模回家，還衝進浴室企圖性侵，女方冷回「你到底要什麼！」施男才鬆手，還拿出身分證自我介紹，甚至與對方加LINE長聊1小時後才離去，女方脫困後火速報警並搬家，最高法院今天依加重強制性交未遂罪判刑4年定讞。

綜合媒體報導，施男去年3月22日凌晨，在北市中山區街頭發現小模，隨後尾隨小模回家，並趁女方洗澡時闖入，在浴室外頭先掏出生殖器，再進入浴室企圖性侵，所幸當時小模態度冷靜，才讓施男鬆手並起身，中止性侵行為。

當時女方問「你到底要什麼！」、「我有得罪過你嗎？我認識你嗎？」等語，施男才停止行為，隨後雙方到客廳長談，施男不斷說「對不起」甚至拿出身分證給女方看，當下女方並未報警，雙方聊了1個多小時，最後互加好友施男才離去，小模最後則搬家並報向警方報案。

一審及二審均依加重強制性交未遂罪判施男4年徒刑，全案經上訴，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。除了此案之外，施男不僅本案遭判刑定讞，檢方比對DNA，查出施還曾在2008年元旦當天，有過尾隨正妹性侵案件，台北地檢署於去年10月間追加起訴。

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