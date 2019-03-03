為強大台東災害救援能量 義消、民間救難隊犧牲假期練技術

2019-03-03 12:08

［記者王秀亭／台東報導］為在災害發生第一時間有足夠救援能量，台東縣消防局與台灣國際緊急救難總隊合作，舉辦特種搜救隊基礎訓練，義消、民間救難隊員犧牲假日，學習破壞水泥建物、精密搜救儀器操作等，參與學員說，有心幫忙也得用對方法，犧牲假期換來搜救技術，辛苦也值得。

今天是228連續假期最後一天，台東縣消防局台東大隊暨特搜分隊旁廣場熱鬧非凡，在消防局特搜隊員的指導下，近30名民間救難隊員及義消分組，利用水泥破壞機、砂輪機等，練習將水泥牆面打出一個大洞，其中不乏女性學員。

縣消防局台東大隊副大隊長吳寶龍表示，台東對外交通不便，一旦發生地震等緊急災害，縣內擁有足夠的第一時間處置能力相對重要，除消防人員，義消及民間救難隊員也增添救援能量。

為強大台東的災害救援能量，台灣國際緊急救難總隊爭取縣議員陳志峰等民間資源與經費，台東縣消防局補助部分經費，開辦為期10天的特種搜救隊基礎訓練。

吳寶龍說，訓練課程的師資、課程及要求全比照消防人員，學員不僅要利用假日上課且不缺席，還要學會破壞器材、支撐系統、精密儀器到繩索救援等操作，必須通過4項小測驗，最後還要完成36小時不間斷模擬演練，才能拿到結業證書，相當不易。

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