陸軍重型運輸直升機低空盤旋取水救災演練 難得一見飛行秀

2019-02-20 17:31

〔記者楊金城／台南報導〕陸軍航空特戰指揮部空中運輸營今天在台南官田烏山頭水庫進行吊掛取水、撲滅山林火警的救災訓練，出動CH47契努克重型運輸直升機在水庫低空盤旋取水，再吊掛到水庫小島灑水，3架次練了9次取水滅火訓練，難得一見的吊掛取水救災訓練，讓遊客驚喜看到重型直升機飛行秀，稱讚國軍訓練扎實。

南部旱季，氣候比較乾燥，容易引發森林火警，這是航特部在汛期前災防訓練的重要任務之一。

嘉南農田水利會烏山頭管理處主任洪振東全程記錄，CH47從歸仁陸軍輕航基地起飛，只要10分鐘就飛到烏山頭水庫，觀察地形後，才下降到離水面約5公尺低空盤旋，吊掛取水後，再飛到水庫小島上空精準灑水，取水、灑水只要3分鐘就能完成。

CH47每架次至少演練3次取水滅火，回歸仁基地再換另一組受訓人員，今天上午9到12點飛了3架次練習9趟取水救災訓練。

直升機轟隆隆的引擎聲，飛行演練的英姿，讓到烏山頭水庫遊玩的遊客直呼賺到了，稱讚陸航訓練扎實。

洪振東說，陸航直升機最近幾年都在烏山頭水庫演訓山林滅火，去年11月21日也曾進行救災訓練，多份準備就能減少一分災害發生。

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