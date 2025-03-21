被控裝針孔攝影機監視老師 新北石碇國小校長魏千妮喊冤稱「廠商誤裝」

石碇國小離職教師投訴遭校長安裝針孔攝影機監視。（記者翁聿煌攝）

2025/03/21 14:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市石碇國小校長魏千妮遭離職老師投訴在教師辦公室裝設偽裝成感應式照明燈的針孔攝影機，將聯名提告，魏千妮回應，針孔攝影機是廠商誤裝，校方發現後立即要求拆除更換，根本未啟用；新北市教育局表示，民眾投訴如有新事證提交，教育局將立即啟動調查、盡速釐清，並依據相關法規處理，確保學校師生隱私權益及心理安全。

投訴者指出，2020年4月校方輔導主任對特教生施暴事件遭教職員向民代及媒體爆料，當時魏千妮為了怕校內其他醜聞再遭爆料，便偷偷在教師辦公室裝監視器，直到被教職員發現投訴到教育局。

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更離譜的是，當時裝設監視器的廠商，爆出當時校長是先裝設感應式照明偽裝針孔攝影機，但是怕效果不佳，無法震攝教職員，才轉裝設看得見的監視器，當時幾名被校長聯手家長會長逼走的教師得知後直呼有夠變態，因此決定提告。

魏千妮回應，為因應偏鄉學少子化，她近年希望推動學校轉型為實驗教育學校，推動過程中業務繁雜，部分老師難免有不同聲音，因此不斷找議題向外界投訴。

她表示，校方在5年前為確保老師辦公室財物安全，雇用廠商裝設監視器，但廠商裝設隱匿型的針孔防盜攝影機，裝設後尚未啟用，後校方認為機型不妥，隨即要求廠商更換為常規型監視器，後經教育局調查，認定並無不當。

教育局回應，石碇國小於教師辦公室裝設監視器案，教育局於2021年8月實地訪視，經查該校行政辦公室內裝設監視錄影機2台，且系統均已連線運作；後檢視學校管理單位相關書面資料，無特殊不當及違規情形。

教育局表示，這次疑似民眾向外界投訴學校在裝設監視器前有先裝設針孔攝影機情形，如有新事證提交，教育局將立即啟動調查、盡速釐清，並依據相關法規處理，以確保學校師生隱私權益及心理安全。

石碇國小離職教師投訴遭校長安裝針孔攝影機監視，現已改裝為常規監視器。（記者翁聿煌攝）

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