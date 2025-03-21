NASA太空人滯留286天「10倍老化」滿頭白髮返地球 額外津貼僅3.7萬

美國太空總署太空人威廉斯與威爾摩在佛羅里達州海岸附近順利著陸，結束了原定僅10天、卻因技術問題而延長至286天的艱難太空任務。當大眾看到59歲的威廉斯返航後的照片時，驚訝地發現她滿頭白髮、臉頰消瘦，令人擔憂其健康狀況。（圖翻攝自X/@creepydotorg）

2025/03/21 15:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）太空人威廉斯（Sunita Williams）與威爾摩（Butch Wilmore）於美東時間週二下午5點57分，在佛羅里達州海岸附近順利著陸，結束了原定僅10天、卻因技術問題而延長至286天的艱難太空任務。然而，當大眾看到59歲的威廉斯返航後的照片時，驚訝地發現她滿頭白髮、臉頰消瘦，令人擔憂其健康狀況。而NASA額外發放的雜費津貼僅約1148美元（約新台幣3.7萬元），似乎微不足道。

根據外媒報導，威廉斯與威爾摩於2024年6月搭乘波音公司「星際航線」（Starliner）前往國際太空站（ISS），原計劃短暫停留約一週，然而，由於太空艙的技術問題，返回任務一再延遲，最終兩人改搭太空探索科技公司（SpaceX）「乘龍號」（Crew Dragon），並於美東時間3月18日下午5點57分成功返航。

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長達9個月的太空滯留，對威廉斯的身體狀況造成明顯影響。她原本深棕色的長髮如今已完全變白，突顯出太空環境對人體的極端影響。專家指出，這可能與長時間壓力有關，因壓力會提高腎上腺素與皮質醇水平，進而影響毛囊內負責色素的幹細胞，加速頭髮變白。

此外，在零重力環境下，太空人的肌肉與骨骼退化速度極快，每月骨質密度可能流失高達1%，相當於地球上一年的老化速度。威廉斯與威爾摩返回地球後，因長期適應失重狀態，無法自行行走，需由擔架抬離太空艙，這也是長期太空任務後常見的身體適應問題。

除了骨骼與肌肉退化，太空滯留還可能導致心臟功能減弱、血栓風險增加、體液重新分布，以及暴露於高輻射環境的DNA損傷。NASA研究顯示，太空人於軌道上承受的輻射量是地球上的10倍以上，這可能增加癌症與阿茲海默症的風險。

然而，儘管身心承受如此巨大壓力，威廉斯與威爾摩的額外津貼卻少得令人咋舌。作為GS-15級別的NASA太空人，他們的年薪介於12萬5133美元至16萬2672美元（約新台幣413萬至537萬元）之間。由於任務延長9個月，他們的額外薪資約在9萬4998美元至12萬3152美元（約新台幣314萬至406萬元）之間。然而，令人意外的是，這286天的艱辛任務，NASA額外發放的雜費津貼僅約1148美元（約新台幣3.7萬元），與他們的高風險付出相比，幾乎微不足道。

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