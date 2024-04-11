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越南移工吃醋砍死情敵 共犯判10年定讞

警方逮捕殺害潘姓同鄉的越南籍團姓移工（安全帽者）。（資料照）

警方逮捕殺害潘姓同鄉的越南籍團姓移工（安全帽者）。（資料照）

2024/04/11 12:18

〔記者張文川／台北報導〕越南籍移工團文楊，前年9月得知陳姓前女友與他分手後，隨即無縫接軌與潘姓移工交往，心生不滿，夥同同鄉移工阮黃輝，分持開山刀、鐵棍至台南安南區的潘男宿舍，團男持刀猛砍潘男12刀致大量出血，當場死亡。二審判團男15年徒刑，法院另行審理中；阮男二審依共同殺人罪判處10年徒刑，並命其執行完畢後驅逐出境，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，團、阮2男同在台南某公司工作，團男與死者潘男為了爭風吃醋而有爭執，2022年9月2日晚間團男與阮男在KTV喝酒時，起意持械去教訓潘男，團男持開山刀，並將四角鐵棍交給阮男。

二人一同至潘的房間，團男持開山刀猛力揮砍躺在床上的潘男胸腹腔，致潘男腸道外露，腸脂肪組織掉落在床板上，潘男掙扎閃避下床，團男仍持續揮砍他右肩、右背部，阮男也以鐵棍揮打潘男數下，擊中小腿致使潘男不支而坐倒房門邊，團男砍斷潘的臂動脈致命傷，潘當場失血過多死亡，2兇手逃離現場。檢警循線逮獲2男，收押禁見。

一審判團男無期徒刑、阮男12年徒刑，二審台南高分院考量，團、阮已各自賠償死者家屬80萬、40萬元新臺幣，達成和解，分別改判15年、10年有期徒刑，並於刑執行完畢或赦免後，驅逐出境。阮男上訴，被最高法院駁回確定。團男部分則另行上訴審理中。

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