西屯區校園霸凌事件 盧秀燕：校園安全杜絕霸凌

2019-02-17 15:26

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市西屯區有國小轉學生慘遭校園霸凌受傷，市長盧秀燕今日表示，家長將孩子送到學校讀書，學校就要積極負起安全的責任。她很重視這起案件，會積極追查下去。

盧秀燕在東勢新丁粄節開幕活動會後接受媒體訪問表示，教育局通報的這位轉學小朋友，其實之前就有被霸凌的情形，為什麼學校仍然未採取有效的防範措施？市府絕不容許校園暴力事件或霸凌事件，所有的教育工作者也都應更注意防範這樣的事情發生。

盧秀燕說，家長將孩子送到學校讀書，學校要積極負起責任，讓學校變成一個安全的場所，讓每一位孩子都能保障在校園裡快樂學習。因此，這次雖是個案，但我們絕不忽略，一定會積極追查下去。

台中市府教育局指出，王姓學生轉校至台中市後，107學年度第1學期曾遭竊取悠遊卡，臉部也遭抓傷，學校依規定通報教育局，並對行為人及王姓學生進行個案輔導。

王姓學生107學年度第2學期開學日，仍遭疑似肢體霸凌事件。教育局已與該校進行全面檢討，檢視學校霸凌防治及輔導機制是否完備。

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