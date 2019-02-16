小六轉學生被當人肉沙包！遭同學打到腦震盪住院

2019-02-16 08:04

〔即時新聞／綜合報導〕一名小六王姓學童去年從雲林轉學到台中某國小，剛到新學校，他的悠遊卡就被偷了5次，上學期末遭同學抓傷臉，新學期一開始，他又慘遭隔壁班同學當作人肉沙包，打到腦震盪住院，王姓學童母親看到兒子被揍畫面，不禁泣訴「難道鄉下來的轉學生就要被欺負嗎？」

《蘋果日報》報導，王童母親表示，11日開學當天，去接兒子放學時，兒子突然說「媽媽我跟你講一件事，但我已經不痛了」，當下覺得不對勁，知道兒子被打後，馬上跟校方要求看監視畫面，眼見自己兒子被當沙包在打，急診醫師診斷王童右後頭皮挫傷併血腫、腹壁挫傷，回家休息卻狂吐，且有頭痛、頭暈症狀，隔天再度送醫，診斷發現為腦震盪住院治療。

報導提到，王童透露，當天他在下課上廁所途中，隔壁班男同學突勾住他脖子說「好久不見」，他也禮貌回話，後來男同學又跑過來勾他脖子說「你死定了」，隨即被拖到廁所旁朝肚子打。他掙脫回教室後以為沒事，又朝廁所過去，該名同學又跑過來推他撞牆，將他絆倒，使他後腦杓撞地，他勉強爬起回教室報告老師。

台中市教育局表示，王童上學期悠遊卡不見，經查為班上行為偏差同學所為，對方家長道歉並已賠償；王童被抓傷臉頰事件仍在處理中，雙方家長對於賠償仍未達成共識，這2起案件為偶發事件，未構成霸凌。

至於王姓學童遭毆打，校方已通報，且成立校園霸凌防治因應小組，下週一將開會，已要求將王童上學期臉頰被抓傷事件併入討論。

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