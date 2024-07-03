國民黨力拚護基 謝：不贊成罷綠議員反制

國民黨籍基隆市長謝國樑昨表示，他自己與國民黨其他黨公職民意代表都反對罷免做為反制。（記者俞肇福攝）

2024/07/03 05:30

〔記者俞肇福、施曉光／綜合報導〕國民黨中央有意推動罷免基隆市議長童子瑋在內的五位綠營議員，藉此反制罷樑行動；基隆市長謝國樑昨天受訪表示，他與國民黨的公職人員、民意代表都反對罷免，不管是罷免自己或罷免其他人，他自始至終的一貫態度就是反對，自己也不會做任何傷害基隆情感的事。

發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」目前收到第二階段連署書約四萬一千份，七月五日送件到基隆市選委會審核，最快九月中下旬進行罷免投票。

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謝國樑表示，他一日晚間偕同國民黨基隆市黨部主委吳國勝到國民黨中央黨部商討對策；他知道現在外界有非常多人關心自己及基隆的事，他會用「守護基隆」當作未來的主軸，強化市政論述。謝強調，他與國民黨都不會去做任何傷害基隆情感的事。

面對基隆市「拆樑行動」來勢洶洶，為了守住北台灣這塊執政地盤，國民黨中央前天成立「守護基隆小組」並召開會議，由黨秘書長黃健庭擔任召集人，主導未來基隆市的反罷免攻防，同時讓罷免案當事人謝國樑退居二線，迴避親陷戰火。

「守護基隆小組」成員、國民黨智庫副執行長凌濤昨指出，專案小組已著手規劃，日後將安排藍軍立委、各地方議員輪番前往基隆市宣講，甚至不排除舉辦「反惡罷」大型造勢活動，要全力捍衛謝國樑繼續在基隆市主政的正當性。

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