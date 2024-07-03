藍要修選罷法 卓：契約不容破壞

行政院長卓榮泰立院議場外接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2024/07/03 05:30

〔記者謝君臨、劉宛琳、李文馨、陳政宇、施曉光／台北報導〕立法院國民黨團推動修正「公職人員選舉罷免法」，意圖增加罷免難度，內政委員會明將排審。行政院長卓榮泰昨表示，任何民意代表在任內對自己有任何擴權，人民都不會接受，現行法律是選民和民代的契約，契約不容破壞。

民代任內擴權 人民不會接受

國民黨立委許宇甄提出「選罷法修正草案」，增訂一年之內不得為罷免之提議與連署，以及罷免票數要高於當選票數才能通過罷免。許強調，不能讓少數民意否決多數民意。

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卓榮泰昨表示，民代對自己任內的擴權，包括增加自己權力、待遇和延長任期，以及保障自己的權力，「當初人民投下這一票時，是沒有授權的。」所以民代在任內做相關擴權動作，這應當是將來檢驗每一位民代的基本條件。他審慎希望民代能謹守分際，現行法律就是選民和民代的契約，契約不容破壞。

根據內政部最新送交立院報告指出，是否再增列罷免案通過要件，「應視社會共識程度，審慎衡酌」。國民黨智庫則表示，修法根本不存在「自肥」爭議，基於法律不溯既往原則，「實體從舊、程序從新」是法規適用上的重要原則，立委修法延長「任期」，任期是實體事項，當然只能適用在「下一次選舉選出的立委」；立委修法「罷免門檻」，罷免門檻是程序事項，程序從新，修法後就可以適用還在進行中的案件。

民眾黨立委麥玉珍擬於審查時提出修正動議，主張連署過程應檢附身分證影本，民進黨團幹事長吳思瑤指出，這是高難度連署門檻，也有個資外洩疑慮，其政治目的是卡住人民罷免權益，礙難同意。吳也說，民眾黨團總召黃國昌過去在時代力量時曾公開表示，要求連署過程附身分證影本，是製造人民罷免難度，但「現在的黃國昌打臉過去的黃國昌！」

內政委員會明日議程原納入民進黨立委吳秉叡提案，草案主張罷免案提議、連署須附身分證「發證日期」，不過吳辦昨已撤案。吳秉叡表示，他提案的主要目的為事實查核，國民黨團卻亂扣帽子，稱他的草案是「加嚴罷免連署」，與藍營修法方向一致，他無法忍受這種行為，因此撤案，等國民黨惡搞選罷法的行為結束後，他會再提出版本。

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