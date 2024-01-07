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直搗侯友宜家鄉 蔡英文喊：嘉義拚全國最高得票率

選前超級星期六，總統蔡英文昨到嘉義縣輔選。（記者蔡宗勳攝）

選前超級星期六，總統蔡英文昨到嘉義縣輔選。（記者蔡宗勳攝）

2024/01/07 05:30

〔記者丁偉杰、蔡宗勳／嘉義報導〕選前超級星期六，民進黨昨天在嘉義縣市舉辦聯合競選大型造勢活動，搶攻國民黨總統候選人侯友宜家鄉。總統蔡英文請託鄉親，讓民進黨在嘉義拚出全台第一高得票率。

蔡英文、民進黨總統候選人賴清德、前行政院長蘇貞昌昨在嘉縣民雄鄉造勢場，接力為黨籍海區立委候選人蔡易餘、山區立委候選人陳冠廷助陣，現場湧入逾二萬人力挺。嘉市造勢場約三千人到場，現場旗海飄揚，蔡英文與賴清德同台，拉起黨籍嘉市立委候選人王美惠的手，高呼「凍蒜」。

蔡英文助講時指出，過去幾年我們做了很多投資在基礎建設，在野黨卻說大撒幣、債留子孫，二○一五年她當總統前稅收二．一兆，去年是三．二兆，今年一定超過去年，國家收入增加，財政情況越來越好，也是有史以來最會還債的政府，截至去年已還債七千九百億元，任內總共要還超過九千億元。

蔡英文強調，稅收增加之餘，當然是拿來照顧國民，長照預算從五十億逐步調整至八百七十億、年輕人租屋補助三百億等，減輕民眾負擔；台灣要繼續堅持自由民主體制，呼籲選民選對的人，支持「賴蕭配」。

賴清德則表示，過去八年已經走在正確路上，他要以這支影片向鄉親說，民主國家像開車一樣，不但要有掌握方向盤的駕駛，車子才會開對路，還要有幫忙看前看後的副駕駛，才會開得穩。

賴清德說，他和副總統候選人蕭美琴是最有經驗、最有能力、最有決心，提出國家希望工程，做好準備的一組候選人，呼籲選民支持「賴蕭配」，讓民進黨國會過半，才能推動國家進步。

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