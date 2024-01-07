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蕭美琴：選擇賴蕭配 台灣繼續向前行

民進黨副總統候選人蕭美琴昨天中午在新豐造勢，獲得支持者熱烈相迎。（記者黃美珠攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴昨天中午在新豐造勢，獲得支持者熱烈相迎。（記者黃美珠攝）

2024/01/07 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨副總統候選人蕭美琴昨到新竹縣新豐鄉鳳蓮宮參加造勢大會，她用「開車向前走」比喻總統領導國家，呼籲選民要「搭對車」，要選擇民進黨總統候選人賴清德當駕駛、她當副駕駛，也要讓國會「加對油」、支持民進黨在立法院席次過半。

新竹造勢 秀駐美成績單

蕭美琴並秀出駐美的政績，包括爭取F-16技術移轉到台灣來，很多的零副件都有能力自己做了，近年台灣對美國的出口整體成長了一二○％。

蕭美琴一到場，前新竹縣議員孫金清的女兒孫美琴獻花預祝勝選，來個「美琴對美琴」的驚喜擁抱；蕭美琴詢問現場的民眾，有沒有看到這八年來，蔡英文總統用前瞻視野「開的那一部車」？

她說，「蔡總統開的這部車，開得比別的國家還要快一點，但是非常地穩！」因為蔡總統知道要長期投資台灣的未來，台灣每四年就會選出新的駕駛，這四年來最有經驗、已經觀摩準備好、也最有歷練的「新駕駛」是誰？現場民眾大喊「賴清德」。

蕭美琴說，接下來就要換最有經驗的新駕駛，呼籲選民搭上對的車、不要上錯車，並讓民進黨在國會的席次過半「加對油」，讓國會成為台灣向前行的引擎。

在場的新豐鄉長徐煒傑穿著F-16飛行夾克，蕭美琴表示，台灣現在已能國艦國造、國機國造，台灣也向美國買了很多F-16，她在駐美代表任內成功爭取到F-16技術移轉到台灣，未來很多的F-16零副件，台灣都有能力自己來做了。

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