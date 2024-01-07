桃園造勢 賴清德：向全世界證明 台灣堅定選擇民主

民進黨昨在桃園市舉行選前造勢大會，主辦單位稱吸引超過十萬民眾前來力挺。（記者周敏鴻攝）

2024/01/07 05:30

〔記者周敏鴻、吳書緯／綜合報導〕民進黨昨晚在桃園市中壢區舉行選前造勢大會，主辦單位宣稱有十萬民眾來力挺總統、副總統候選人賴清德與蕭美琴；賴清德致詞強調，這是今年全世界的第一場選舉，也是最重要、最關鍵的一場，要選出台灣未來的國家領導者，決定未來的國家方向，更要向全世界證明台灣拒絕中國介選，台灣做為民主陣營的一份子，會堅定選擇民主，站在反對極權主義的第一線，守護台海的和平與穩定。

蔡：讓「賴蕭配」持續建設台灣

蔡英文總統上台輔選「賴蕭配」時，也強調全球AI大廠輝達、超微都宣布要在台灣設置物流中心，可見世界已上架台灣、投資台灣，代表台灣很安全、對台灣有信心，如今台灣直接與國際接軌，不再像過去要透過中國再走向世界。

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蔡英文說，她建設國家、壯大台灣，照顧人民、穩健財政，堅持民主、上架台灣，相信台灣展現決心，世界就會守護台灣，台灣站在全球民主供應鏈的關鍵位置，不可或缺，她要「畢業」了，但國家的發展要繼續，呼籲民眾支持已提出「桃竹苗大矽谷」計畫的賴清德與蕭美琴，持續建設台灣、走向世界。

賴清德則表示，他與蕭美琴是最有經驗、有能力、有決心的人，也是唯一提出國家希望工程施政藍圖，並提出均衡台灣國家建設計畫的候選人，但也需要立法院支持民進黨的立委人數足夠，才能推動國家進步。

賴清德以當立委時曾見證民進黨第一次執政時的朝小野大窘境，直指如果藍白掌控國會，他們不會理性監督，只會杯葛、扯後腿，屆時立法院勢必有衝突，那他當總統的國家政策推得動嗎？對外軍事採購可以進行嗎？國防自主還可以繼續嗎？若再次朝小野大，國家會陷入衝突、停滯不前，國防自主的努力將會白費，中國青年會來台灣搶工作，科技產業也有被中國竊取機密的風險。

蕭：讓下一代自信說「我是台灣人」

蕭美琴則說，讓懂得珍惜台灣、看到台灣美好的一群人，繼續帶領台灣，下一代才能有自信地說「我是一個台灣人」，台灣成功的故事是每個台灣人辛勞付出、堅持守護民主的結果，呼籲民眾要團結，繼續做為「偉大國家的台灣隊員」。

此外，賴清德昨於電視節目專訪也指出，國民黨長久以來的問題是只要台灣有事情出現、牽涉到中國，一定站在中國的立場，「從來沒有站在台灣的立場」。最明顯的例子就是，中國飛機船艦來到台灣，給予台灣施壓，但是國民黨不譴責中國武力威脅台灣，還在罵台灣的政府挑釁中國。

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