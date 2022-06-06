體育統戰 矮化我主權》 杭州亞運技術手冊 台灣被列中國最大島

2022第19屆杭州亞運「運動技術手冊」以不當文句敘述我國，宣稱中國7600多個大小島嶼，其中「台灣島」最大，故意將台灣列入中國領土。（法新社）

2022/06/06 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共藉杭州亞運體育統戰！體育界人士向本報爆料，二○二二第十九屆杭州亞運「運動技術手冊」以不當文句敘述我國，宣稱中國七千六百多個大小島嶼，其中「台灣島」最大，故意將台灣列入中國領土，該手冊已提供各國奧會下載。

英文版大外宣 將台灣列中國領土

原訂九月十日至二十五日舉行的杭州亞運，受武肺疫情影響，已延後到明年舉行。但中共對台統戰未歇，繼今年二月北京冬奧後，再透過舉辦國際賽事機會，矮化打壓我國家主權。

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據透露，杭州亞洲運動會組織委員會（HAGOC）所出版「英文版」六十一項運動技術手冊，第一部分「公共資訊」中的「China Overview（中國簡介）」地理概況，描述中國有大小島嶼七千六百多個，其中台灣島最大，面積三萬五七九八平方公里。

體育界人士指出，「運動技術手冊」須由各國家奧會使用HAGOC提供的帳號、密碼登錄後才能下載。內容扭曲事實，明顯將台灣列為中國領土之一，形塑台灣是中國一部分，誤導國際視聽。

中華奧會致函ＯＣＡ 尚未獲回應

我官方獲知消息後，認為嚴重矮化台灣，體育署四月發文給中華奧會，請其向中國奧會或HAGOC協商刪除相關涉及政治敏感文字。

事後，中華奧會決議先向亞洲奧林匹克理事會（OCA）致函反映，但目前尚未獲得OCA回應。

據指出，中華奧會已默默將運動技術手冊對台錯誤敘述全數刪除，重新編排後才於中華奧會官網公告手冊內容。但中方提供給各國奧會的「大外宣」英文版，台灣仍被列為中國最大島，並未更正錯誤敘述。

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