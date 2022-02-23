傅崐萁操盤九合一選舉 黨內質疑社會爭議大

立委傅崐萁表示，他最了解民進黨，國民黨只有「勝利藍」，沒有其他顏色。 （記者劉信德攝）

2022/02/23 05:30

〔記者陳昀、林良昇／台北報導〕甫回國民黨的立委傅崐萁加入國民黨年底九合一選舉的「中央選戰策略會報」，操盤九合一選舉，引發黨內質疑。孫文學校總校長張亞中昨受訪直指，傅崐萁社會爭議非常大，將他擺在這個位置是否對國民黨有利？「如果黨主席朱立倫認為他這麼優秀，有沒有考慮作為私人幕僚？」

傅：感受到民進黨的恐懼

傅崐萁昨表示，對他的批評是民進黨見縫插針，還聲稱「感受到民進黨對我的恐懼」，因為他最了解民進黨，國民黨只有「勝利藍」，沒有其他顏色。

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傅崐萁名列年底九合一選舉國民黨的「中央選戰策略會報」，甚至傳出擔任「執行長」，但被國民黨中央否認，引發黨內質疑，傅昨把相關爭議推給民進黨對他的攻擊。他說，民進黨憂慮他加入國民黨的選策會，用排山倒海的力量發動攻擊，「可以深刻感受到民進黨的恐懼」。

傅崐萁說，對於民進黨的攻擊，他一肩承擔。他也說，廿年來他從來沒有分享過國民黨執政時的果實或黨產的照顧，反而是在二○一六、二○二○國民黨大敗的時刻，加入國民黨。

傅說，他最了解民進黨，在危急存亡的此刻協助國民黨，因為中華民國台灣不能只有一種聲音，國家發展要有均衡的兩大政黨才是全民之福，在二○二四年贏回中華民國、守住台灣、創造和平，才是全民之福，也是他加入國民黨的初衷，民進黨年底要面對的是團結的國民黨全力對抗。

對於選策會是否有「執行長」一職的羅生門，傅崐萁說，黨的內部事務都是義務職，當義工來服務，不會在乎什麼稱呼，國民黨只有一個目標，就是「勝利藍」，沒有其他藍，贏才是唯一目標。

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