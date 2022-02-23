國民黨政黨支持度 淪落老三

民調顯示，台灣人政黨支持傾向，最近兩次民調比較，民進黨、國民黨略為下滑，民眾黨上升至16.2%，較上月超前國民黨。（台灣民意基金會提供）

2022/02/23 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣民意基金會昨日發布「俄烏衝突、兩岸危機與台灣民主」最新的民調結果。在政黨支持度方面，民進黨廿九．二％領先各黨，民眾黨十六．二％位居第二，國民黨支持度下滑至十五％，時代力量五．五％、台灣基進四％，其他政黨合計一．六％。

台灣民意基金會指出，國民黨連兩個月社會支持減弱，累計下滑四．六％，十五％是自二○一六年七月以來史上第三低。民眾黨支持度再度超前「百年老黨」國民黨，恐怕非領導階層所能預期。國民黨與民眾黨社會支持基礎相當程度重疊，當支持者對國民黨失望時，會「由藍轉白」改支持民眾黨，可能以年輕、高學歷、淺藍為主，並不難理解。

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年輕族群支持度 大幅落後民眾黨

基金會分析，經驗證據顯示，民眾黨在廿至四十四歲年齡層遙遙領先國民黨，而國民黨在四十五歲以上年齡層大幅領先民眾黨。這就像中老年人髮際線不斷往上移一樣，現在分界線是四十五歲，未來可能再往上提，只是這種「負氣出走型」的國民黨支持者，為民眾黨帶來的支持目前仍不穩定。

民調也顯示，廿歲以上台灣人中，有四成二是泛綠認同者，其中深綠十三．三％，淺綠約兩成九；同時，有一成八是泛藍認同者，其中三．四％深藍，約一成五淺藍；此外，有三成五中性選民。泛綠支持者比泛藍支持者多廿四個百分點。

基金會指出，政黨認同強弱是決定選舉結果的關鍵因素之一，二○一八選舉年一月，藍綠認同只相差四個百分點，如今二○二二年二月，同樣是選舉年，藍綠認同卻相差廿四個百分點。

本次民調委託山水民意研究公司負責抽樣設計、電話訪談與統計分析，訪問期間為今年二月十四、十五日，以全國廿歲以上成年人為範圍，採全國住宅電話用戶為抽樣架構；有效樣本一○七九人，抽樣誤差九十九％信心水準下約正負二．九八％，並依地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

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