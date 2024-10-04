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首頁　>　政治

朝野「和解飯」因災情取消 黃國昌：卓榮泰只願意對韓國瑜溝通

民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）、立委林國成今日在立法院議場前受訪。（記者林哲遠攝）

民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）、立委林國成今日在立法院議場前受訪。（記者林哲遠攝）

2024/10/04 15:23

〔記者林哲遠／台北報導〕為化解總預算案僵局，行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜邀請朝野黨團吃「和解飯」，但因颱風災情延期。民眾黨團總召黃國昌今天說，吃不吃飯不重要，總預算案關鍵人物就是行政院長卓榮泰，應由卓榮泰親自跟各在野黨溝通說明，但卓只願意對韓國瑜溝通。

黃國昌表示，民眾黨團仍未收到行政院針對違法編列預算補救措施的訊息，唯一的癥結點、關鍵人物就是卓榮泰，呼籲卓榮泰依法編列預算，保障原住民、農民、醫護、民眾權益。

黃國昌認為，解鈴還須繫鈴人，行政院若真的有誠意、願意誠實面對錯誤，就預算沒編好公開承諾向社會報告，對於自己對不起原住民、農民、醫護等部分要如何處理，只要行政院今天公開表態或宣示，事情就迎刃而解。行政院不要想用拖延戰術，甚至大打認知作戰抹黑在野黨。

媒體追問，若餐敘順延到下週，黃國昌說，韓國瑜院長是立法院大家長，若韓院長提出邀約，在時間可配合範圍內會欣然赴約。不過，這也不應是韓院長的鍋，當行政院違法編列預算，該編的預算沒有編，應由卓榮泰親自跟各在野黨溝通說明，卓榮泰官威卻非常大，不太願意跟在野黨團溝通，只願意對韓國瑜，是陷韓國瑜於不義。

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