想2024都是敗類？ 張亞中：趙少康是敗類嗎？

孫文學校校長張亞中表示，中央委員願意表示意見，不是很好、很可貴嗎？權力還在黨主席朱立倫手上，沒人要鬥他，「我們有發動推翻他、罷免他嗎？」 （記者劉信德攝）

2022/02/23 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席朱立倫日前在內部共識營開玩笑稱「國民黨應改名為內鬥黨」，並指「現在談二○二四總統大選的都是敗類」。孫文學校總校長張亞中昨質疑，講二○二四有什麼關係？中廣董事長趙少康要選，請問這是敗類嗎？趙少康則回應，朱立倫是在回答要不要選二○二四，有點自清的味道。

有更大的懷抱有什麼不好？

張亞中質疑，台灣是自由社會，要講二○二二、二○二四或二○二八有什麼關係？趙少康要選二○二四，請問這是敗類嗎？政治人物有更大的懷抱有什麼不好？大選如同期中考，選贏固然重要，但怎麼贏更重要，平常就要把體質打好，黨的理念、論述、組織、人才，這也應該討論。

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趙：朱有點自清的味道

趙少康則說，看前後文，朱是在回答他人詢問會不會選二○二四，有點自清的味道，不需要對號入座或想別人，這主要是朱給自己、給黨的勉勵。趙少康也感嘆，自己好像講什麼都被認為砲打黨中央、不團結，以後對黨的事情要盡量少講，能不講就不講，以免本來好意、善意的建議被解讀成不團結，他當然會有點害怕。

至於朱說國民黨要改名內鬥黨，趙少康說，這是國民黨長久以來的問題。以前大家常批評國民黨外鬥外行、內鬥內行，既然大家有同樣體認，也知道非團結不可，希望也相信以朱主席的高度跟能力，一定可以讓國民黨轉變，跟民進黨不斷競爭，才有可能贏。

被媒體問及朱立倫說內鬥是不是在針對他，張亞中說，自己不這樣認為，另一方面，中央委員願意表示意見，不是很好、很可貴嗎？權力還在朱立倫手上，沒人要鬥他，「我們有發動推翻、罷免他嗎？」當權者要了解，中國國民黨是全民的政黨，不是一個人的政黨，所有權位代表更多責任、傾聽，「我相信他不會有這種想法，如果有就太不應該」。

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