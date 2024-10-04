駐匈代表處慶雙十 劉世忠：台灣是2024首個成功舉辦大選的民主國家

駐匈代表處3日舉辦酒會慶祝雙十，駐匈大使劉世忠（見圖）強調，台灣是動盪的2024年第一個成功舉辦總統、國會選舉的民主國家，將持續為世界和平、穩定及良善貢獻心力。（駐匈牙利代表處提供）

2024/10/04 15:33

〔記者方瑋立／台北報導〕我國駐匈牙利代表處昨（3）日晚間舉辦國慶酒會，匈國跨黨派議員到場祝賀，「台啤」、「滷肉飯」成為現場熱門攤位，駐匈大使劉世忠致詞時表示，台灣是全球政經動盪的2024年第一個成功舉辦總統及國會選舉的民主國家，將在總統賴清德宣示強化防衛與社會韌性、深化國際夥伴合作，並以負責並堅守原則態度處理兩岸關係下，持續為世界和平、穩定及良善貢獻心力。

我國駐匈代表處昨晚於多瑙河畔「傳統之家」舉辦國慶酒會，逾200名匈國產官學界及外交團貴賓同賀中華民國台灣國慶，包括動能黨（Momentum）黨主席蓋倫澤（Ferenc Gelencsér）、哈伊瑙爾（Miklós Hajnal）、哈達齊（Ákos Hadhazy），及對話黨（Dualigue）、薩博（Rebeka Szabó）等多位跨黨派匈牙利議員皆到場祝賀，現場並備有台灣特色小吃，並邀請我國「天才小提琴家」蕭道園現場演奏台灣經典歌謠「望春風」等。

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劉世忠以流利匈牙利文致詞，首先恭賀匈、台雙於本屆巴黎奧運贏得好成績，並回顧台匈多年國會交流及教育合作進展，以及雙方於經貿、文化、觀光、城市、烏克蘭人道援助及僑務等領域的密切交流成果。

劉強調，「在全球政經動盪的2024年，台灣是第一個成功舉辦總統與國會選舉之民主國家，獲得國際社會許多國家恭賀與肯定」。總統賴清德上任後，已宣示強化國防防衛與社會韌性、深化國際夥伴合作、以及負責並堅守原則處理兩岸關係，確保台海和平。

劉指出，面對中國政治、經濟與軍事等多重威脅，台灣與全球理念相近國家共同守護民主價值及台灣海峽自由航行權；他並以近期台積電入駐德國設廠為例，凸顯台灣是全球供應鏈重要關鍵夥伴，將持續與歐洲及全球半導體產業建立互惠永續合作關係，並承諾繼續為世界和平、穩定及良善貢獻心力。

會中邀請我國旅居克羅埃西亞的16歲「天才小提琴家」蕭道園及其2位姊姊現場合奏「望春風」等經典台灣民謠，同時也邀請奇美食品與匈國當地台灣小吃店合作，將「台啤」、「煎餃」、「芋泥和芝麻包」及「滷肉飯」等台味小吃端上酒會攤位，以食會友，也令現場大排長龍。

駐匈代表處3日舉辦酒會慶祝雙十，駐匈大使劉世忠（見圖）強調，台灣是動盪的2024年第一個成功舉辦總統、國會選舉的民主國家，將持續為世界和平、穩定及良善貢獻心力。（駐匈牙利代表處提供）

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