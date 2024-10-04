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台師大親善大使 睽違5年再任國慶大會中央區主席台禮賓人員

台師大親善大使暌違5年，再次成功通過國慶大典禮賓人員遴選，獲選為113年中華民國國慶大會中央區主席台禮賓人員。（台師大提供）

台師大親善大使暌違5年，再次成功通過國慶大典禮賓人員遴選，獲選為113年中華民國國慶大會中央區主席台禮賓人員。（台師大提供）

2024/10/04 16:05

〔記者楊綿傑／台北報導〕國慶在即，台師大親善大使服務隊睽違5年，獲選為今年國慶大會中央區主席台禮賓人員，將於國慶日當天負責接待總統、副總統及各國外賓等高級官員。台師大表示，親善大使進行多樣化專業訓練，包括各種情境及語言演練，將充分展現國際化、優雅儀態、應變能力。

台師大表示，各種情境演練包括盲人貴賓引導、發現爆裂物疏散、昏倒時的急救與通報等不同情境演練。為了準確掌握會場細節，必須牢記場地地圖與各區域位置，以優雅儀態禮賓，同時具備突發狀況應變能力。

而在語言方面，除了中、英文外，還具備台語、手語、西班牙語、日語、馬來語等多國語言的基礎能力。隊員們平時進行中、英文情境演練，為了迎接國慶，還特別練習了其他語言的自我介紹和接待用語，提升貴賓的服務體驗。

第18屆親善隊長、教育系113級黃子譽表示，隊員們從日常訓練的品質提升，到遴選前1個月每週平均4至5次、1天最多長達7小時練習。選上後每週更是安排近24小時的專業課程和自主練習，雖然訓練強度高，但也讓隊員們變得更加自信，準備充分。

第19屆隊長、地理系114級僑生葉智信認為，親善大使的使命在於為他人帶來美好回憶，這是團隊的榮耀與驕傲。也希望透過團隊的努力，能讓外賓感受到台師大的國際化氛圍與專業水準。

而在國慶服裝設計方面，台師大指出，女性制服以粉色搭配白色，展現活潑、自信的形象，裙擺的鐘鐸意象呼應台師大的校徽，兼具美感與行動便利性。男性制服則以鐵灰色體現沉穩，並在領帶與胸針上繡有NTNU字樣，呈現師大的全人精神。

台師大親善大使服務暌違5年，再次成功通過國慶大典禮賓人員遴選，獲選為113年中華民國國慶大會中央區主席台禮賓人員。（台師大提供）

台師大親善大使服務暌違5年，再次成功通過國慶大典禮賓人員遴選，獲選為113年中華民國國慶大會中央區主席台禮賓人員。（台師大提供）

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