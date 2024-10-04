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首頁　>　政治

給總預算案一頓飯的時間 吳思瑤：盼藍白以蒼生為念

民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2024/10/04 16:02

〔記者陳政宇／台北報導〕藍白立委今（4日）再度阻擋明年度總預算案排入議程，朝野「和解飯」能否吃下去備受關注。民進黨團幹事長吳思瑤表示，「藍白合」都能吃飯，難道不願意給3兆元總預算案一頓飯的時間？盼朝野都能捐棄政黨成見、以蒼生為念，期盼很多政治爭議都能破冰。

總預算案僵局未解，行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜今晚原邀朝野黨團餐敘，但因應風災而延期。卓榮泰今表示，希望下週徵求立法院長韓國瑜時間許可，會繼續安排。民眾黨團總召黃國昌則說，民眾黨團尚未收到行政院針對違法編列預算補救措施訊息，吃飯與否不重要，解鈴還須繫鈴人，應由卓親自溝通。

對此，民進黨團幹事長吳思瑤受訪指出，民進黨團和行政團隊的立場態度一致，就是誠意、善意不變，希望大家都能捐棄政黨成見，以蒼生為念，社會也希望朝野間不是只有劍拔弩張的暴戾之氣，這頓和解飯可以帶給社會的正向意義，期盼很多的政治爭議能來破冰。

吳思瑤說，各部會首長奔走朝野立委辦公室說明預算內容，這都彰顯行政團隊爭取總預算案付委審查的努力，但這也不是只有行政團隊一方面的努力就可以做到，行政立法缺一不可。

話鋒一轉，吳思瑤直言，「藍白合」都可以吃飯了，黃國昌不僅吃得開心、還喝得臉紅通通，難道不願意給3兆元總預算一頓飯的時間？相信朝野在不設前提、開誠布公下，能讓這頓飯有所突破，也可能會有意想不到的成果。

至於後續餐敘如何安排？吳思瑤透露，希望能在下週二程序委員會前舉行最好，卓榮泰已請行政院秘書長龔明鑫溝通，例如10月6日或7日晚間都可以，時間點仍待與立法院長韓國瑜協調。

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