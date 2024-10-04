藍白卡中央總預算延燒到中市議會 藍綠激烈攻防

中市藍營立委竟「卡地方預算」，台中市議會綠營要求盧秀燕「踹共」。（記者蘇孟娟攝）

2024/10/04 15:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議會今開議，台中市府報告明年度總預算，因上午立法院院會中，藍白二度封殺中央總預算案，引起藍綠攻防，民進黨議員質疑明年度中央補助台中530億預算，佔逾中市總預算30%，中市藍營立委竟「卡地方預算」，要求台中市長盧秀燕表態，國民黨議員則斥綠營作秀「管到中央去」；盧秀燕則說，專心市政，不會越權管到立法院，中央立法院會吵吵擾擾在所難免，相信一定會解決。

台中市議會第4屆第4次定期會今開議，台中市財政局及主計處報告台中市政府明年度總預算編列，上午立法院會藍白再度封殺明年度中央總預算，延燒進議會引起藍綠攻防。

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民進黨議員群起關切中央預算被卡，將連帶影響台中建設預算。陳淑華指出，明年度台中市總預算中來自中央補助款高達530億元，佔明年歲入預算近30%，其中包括台中捷運藍線經費，中央挺台中建設預算，反是藍營立委選前政治操作稱爭取、選後退預算。

陳俞融也說，去年選舉時盧秀燕稱中央預算分配不均，指責「台中立委在裝睡」，如今中市立委藍委佔6席，盧的立委子弟兵在中央卡台中預算「根本昏迷」；林德宇也說，盧除6名藍營台中立委外，包括不分區立委、原民立委，實質影響力有9席之多，有沒有請他們不要卡台中預算。

包括周永鴻與黃守達、施志昌、李天生、曾朝榮均關切台中接連發生包括東海大學女大生被公車撞及死傷等人本交通補助、藍線補助等，中央總預算被阻擋是否會影響拖延台中市建設進度，卻不見台中市政府對此作任何衝擊影響評估；綠營議員要求盧秀燕就藍委在中央卡台中預算「踹共」。

藍營議員包括劉士州、黃佳恬、楊大鋐、李中、張瀞分等則指出，今天是討論台中市總預算，斥綠營「管到中央去」、「可以自己去選立委」，況且目前中央總預算有許多已經立法的法案卻未獲編列預算，拜託民進黨民代去督促中央預算要編出來。

盧秀燕則說，中央明年度總預算審議若暫未通過，明年總預算仍可依今年度已編列的預算計畫或項目使用，若是新增項目預算、未具經常性、延續性及法定性的預算，例如台中捷運藍線預算等，在中央總預算通過後仍可往前追溯辦理，沒什麼太大問題。

她另說，她專心市政，不會越權管到立法院，立法院吵吵嚷嚷在所難免，立法院長韓國瑜跟行政院長卓榮泰都表達善意，下週將喝咖啡餐敘共商，2人都很有智慧，也釋出善意，相信一定會妥善解決。

國民黨議員則斥綠營作秀「管到中央去」。（記者蘇孟娟攝）

針對藍白封殺中央總預算，盧秀燕說，立院吵擾在所難免，相信一定會解決。（記者蘇孟娟攝）

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