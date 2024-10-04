徐富癸勘災藍委遭鄉親痛罵擋預算 卓榮泰：大家都感同身受

行政院長卓榮泰與經濟部長何智輝及農業部長陳駿季，赴立法院接受立委徐富癸質詢。（記者田裕華攝）

2024/10/04 16:21

〔記者林欣漢／台北報導〕山陀兒颱風重創南部，民進黨立委徐富癸今日質詢指出，他2天前與屏東縣長周春米勘災，同行的國民黨立委遭鄉親痛罵阻擋預算、影響治水，如果在野執意要阻擋預算，行政院後續如何處理？對此，行政院長卓榮泰回應，預算部分會極力爭取，剛剛立委大力疾呼，國人都聽見了，大家也都感同身受。

徐富癸提到，這次的山陀兒颱風路徑只能用詭譎來形容，讓很多氣象專家跌破眼鏡，也對南台灣造成了很多損害，其中屏東枋寮大庄海堤破了近30公尺大洞，前端雖然有離岸堤，但年代久遠，極端氣候加劇，離岸堤高度和寬度已經不夠，從東港、林邊、佳冬、枋寮的離岸提建設，有必要重新檢討及建置，整個屏東沿海鄉鎮做全面檢視盤點，一次做到位。

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卓榮泰說明，近年做了很多致災防洪工程，但是極端氣候來的又快又急，很多原來設計和安全係數無法應付，需要全面提升，因此明年編列551億元系統性治水預算，目前也會針對緊急的部分先來修復。不只會從屏東沿線來做海岸防護，更會全島都來做。

徐富癸進一步指出，除了海岸防線，沿海抽水站也已20年，外面有大浪，裡面有豪大雨，但是抽水站老舊，抽水量能不足，能不能補助更新抽水站設備。

對此，經濟部長郭智輝回應，會來深入了解，並且提報行政院，提出解決方案。卓榮泰也說，如果不妨礙救災，明、後天會到屏東縣了解地方需求，水退了，重建正要開始，會全面爭取足夠預算，支應各地區需求。

徐富癸也提到，前行政院長蘇貞昌在任時，針對屏鵝公路進行電纜地下化，恆春半島停電戶數就少了很多，但這次屏南地區大停電仍未改善，養殖專區的電線桿一斷就停電，即使準備自己的發電機也不夠，還不斷燒壞，一損失就是幾百萬元，是否能夠針對養殖專區進行電纜地下化的工程，以及海水供應站也急需建置。

郭智輝表示，會加速評估，自己也很多親戚在做養殖，會盡快把評估結果向立委報告。

農業部長陳駿季則說，農業部有針對發電機進行補助，針對養殖區的電纜地下化先前有啟動調查，目前正反意見都有，所以會以地區進行專案評估。會設置海水供應專區，而不是個別拉管，這樣供應海水會更有效率。目前屏東有三處的海水供應站，會盡快興建完成。

卓榮泰進一步補充，衡量防災需要並且確定技術可行，將來地方政府提出計畫後，會請經濟部和台電配合處理。

行政院長卓榮泰與經濟部長何智輝及農業部長陳駿季，赴立法院接受立委徐富癸質詢。（記者田裕華攝）

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