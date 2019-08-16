4000萬獻金未申報？韓國瑜怒：若收了 退出政壇

2019-08-16

〔記者洪臣宏、葛祐豪／高雄報導〕前國民黨立委蔡正元過去爆料高雄市長韓國瑜收四千萬元競選經費，外界昨就此詢問時，韓國瑜為此大動肝火，說了五次「若收了，我退出政壇」，他說，黑韓國瑜，到底要黑到什麼程度？

監察院公布韓國瑜九合一選舉時競選資金狀況，外界仍質疑不斷。韓國瑜昨參加高雄市校長聯席會議，媒體問及四千萬元政治獻金是否沒有報？韓當場動怒。

韓說，三、四個月前就說過，有收這四千萬，「我退出政壇」，大家忘了嗎？要繼續黑韓國瑜嗎？每天、每分鐘、每秒都在黑。他說了五次「若收了，我退出政壇」。

韓國瑜表示，有人捐了面膜、礦泉水、餅乾、高粱酒，因而開了收據出去，卻被說成買面膜、高粱酒，現在抹黑韓國瑜是名利雙收。

韓將矛頭指向民進黨，蔡英文政府執政三年半，要告訴民眾她好在哪裡？而不是要告訴大家韓國瑜的壞，運用各種資源，帶隊對反對黨總統候選人批判和中傷，這是台灣民主政治健康的發展嗎？民進黨到現在還搞不懂，台灣人民已經覺醒，看看這些黑資料，「誇張！」

韓國瑜昨參觀輔英科技大學高齡全程照顧人才培育中心，在體驗認知記憶遊戲「打地鼠」時，脫口說出「打抹黑」，他說，現在每天被打，感覺自己很像地鼠，乒乒乓乓、從頭到底，現在黑韓產業鏈蓬勃發展，只是有感而發。

韓競總：韓已捐出524萬

此外，資深媒體人黃光芹質疑韓國瑜承諾捐出的選舉結餘款和補助款，至今未捐。韓國瑜競選總部昨強調，從今年一月九日起至八月十二日止，韓國瑜政治獻金結餘款共捐出卅七筆、五二四萬三四九六元，單筆最高金額是一百萬元，共有兩單位受贈，五十萬元則有三筆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法