再指酗酒 楊秋興：韓國瑜去六龜五、六趟 都被扛著回來

2019-08-16

〔記者葛祐豪、陳昀／綜合報導〕前高雄縣長、國民黨中評委楊秋興日前在臉書指控高雄市長韓國瑜「小三、酗酒、夜店都是現在進行式？」國民黨高雄市黨部昨召開考紀會，決議開除楊秋興黨籍。楊秋興則宣布退出國民黨，他說，當初是看韓國瑜口才很好，卻發現韓市政打混，看走眼，向高雄市民道歉。

當時不知韓很混 向市民道歉

楊秋興昨出面受訪時表示，臉書內容是在美國寫的，是憂心國內的情況下，寫出他的心境，他認為對國民黨、對中華民國，二○二○是非常好的時機，「但韓國瑜參選搞亂掉了，對中華民國、台灣會造成很大損失」。

針對臉書爆料內容，楊秋興強調，吳子嘉只是講錯了，說小孩是韓國瑜的，所以韓國瑜去告，「他（指韓）也不敢提小三啊！那這個是不是也是現在進行式？」

媒體詢問「小三是指新莊王小姐？」楊秋興回說：「我聽到韓國瑜旁邊很親信的，選舉還沒結束就是這樣子。」楊秋興並說，「我聽到很多，今天就不要再談」。

夜店方面，楊秋興則說，韓國瑜跟立委陳學聖喝酒在直播，那不是夜店嗎？還有一位名嘴爆料，韓國瑜在北農的時候，去好幾家酒店。

有次吳敦義來 韓空腹就乾杯

記者問楊是否親眼目睹過？楊秋興說，他都跟韓國瑜講盡量不要喝酒，有一次黨主席吳敦義來，韓國瑜馬上空腹乾杯，「我們都知道啊，我們跟他這麼久怎麼會不知道？」又爆料說，韓國瑜「之前去六龜五、六趟，都被扛著回來」。就像韓國瑜說他當選後就沒打麻將，馬上被人起底。

不過，對於楊秋興的指控，陳學聖喊冤說，直播是去年三月廿一日下午在立法院研究室，兩人一邊吃便當一邊為彼此的選情打氣，一旁還有媒體。拜託楊不要因為跟韓國瑜的恩怨，把白天變黑夜、喝茶變喝酒，更不要把立法院變夜店！

韓國瑜競選總部則表示，韓國瑜一直以來都非常感謝楊前縣長曾經給予的協助，但毫無事實根據的抹黑攻擊，已經到了不可思議的地步，楊所有批評都不是事實，請他適可而止。

國民黨高雄市黨部昨天下午宣布，針對楊秋興公開攻擊黨提名總統參選人韓國瑜，考紀委員會決議開除楊黨籍，將儘快陳報中央考紀會。

楊秋興對此指出，國民黨繼陳宏昌之後開除他的黨籍，他覺得「一個民主政黨如果是這樣的話，就回到一言堂，比過去國民黨威權時代還威權」。既然國民黨要開除他，他就主動退，也不想讓吳敦義為難。

楊秋興表示，國民黨這次提名的人選，確實讓人憂心忡忡，借用柯Ｐ講的「韓國瑜當選會讓他毛骨悚然，能力可以培養，但品德沒辦法」，柯Ｐ這句話很重。

楊秋興也強調，他要向高雄市民說聲抱歉，他當時不知道韓市長很混，登革熱爬到樹上這是表演，哪有市長可以中午十一點才上班，市長公館在他認知裡，是市長辦公的延續，韓國瑜卻經常換車上班。

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