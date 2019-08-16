麻將照風波》韓國瑜：專業相機拍的 一路被跟蹤

2019-08-16

〔記者洪臣宏、葛祐豪、陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜峇里島打麻將照曝光，引發誠信危機，但他昨天還是繼續質疑是國家機器介入。韓表示，那是專業照相機拍的，友人也提醒是否被跟蹤，「全身雞皮疙瘩都起來」，他希望國家機器、資源不要被濫用。

當市長在高雄 沒打過一場麻將

韓國瑜昨參加高雄市校長聯席會議，受訪被問及此事時，將矛頭指向疑似遭跟蹤，懷疑國家機器介入。

他說，內行人可以看出，峇里島打麻將那張照片，右手邊坐我太太，左手邊坐兒子，那張照片不是手機照的，現在是人手一機，正常情況基於好玩、好奇、留紀念，都是手機照，但那兩張照片畫素非常清楚，那是專業照相機，是有朋友提醒我才驚覺，那不是一般手機照的。

韓國瑜表示，有朋友說是不是有人跟蹤？他當然希望不是這樣，國家機器、資源不要這樣濫用，一路這樣盯著高雄市長，目的何在？這件事讓很多人心裡起疑，新聞界朋友說「全身雞皮疙瘩都起來」，怎會被跟蹤這麼厲害。

韓國瑜表示，現在一天廿四小時被檢驗，而且在過年、春節，他說過在高雄市沒有打過一場麻將，這是什麼意思？就是他當高雄市長來到高雄沒打過一場麻將，沒有一場賭博過。

不過，爆料的市議員林智鴻昨天下午公布爆料者手機型號與存在手機內的照片，打臉韓國瑜照片不是用手機拍攝的說法。對此，韓國瑜競選總部表示「回歸市政，拒絕政治鬥爭」。

韓國瑜競選總部再度強調，這只是過年期間，韓國瑜家人出遊的私事，若換成是林智鴻過年期間帶著家人，在國外出遊，被有心人士偷拍後，拿來作政治鬥爭工具，「選舉有必要做到這麼惡劣嗎？」韓國瑜競總並呼籲林智鴻，「別把時間與力氣，浪費在這種偷拍不可取的事情上，多把體力與精力專注在高雄市政上。」

林智鴻昨晚再批韓國瑜「說謊道歉很難嗎？」林表示，打麻將不是什麼大事，但一邊打麻將、一邊吹噓自己沒打，涉及誠信問題，市長誠信關乎市政建設品質，當然需要關注！

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