馬英九電話關切 楊秋興反映：韓國瑜現在選不上

2019-08-16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前高雄縣長楊秋興昨宣布退出中國國民黨，傍晚傳出前總統馬英九致電楊秋興，表達關切，楊秋興則明白告訴馬英九「韓國瑜現在選不上！」

據了解，雙方通話約五分鐘，楊秋興在電話中告訴馬英九說：「韓國瑜現在選不上！」但這不是他個人的恨，而是韓國瑜怎麼這麼不識大體？

楊秋興向馬英九表示：「今天我選擇退出國民黨，實在是看不慣韓國瑜私心作祟，把好好一個局弄成這樣，讓民進黨蔡英文死灰復燃。」

楊秋興並且說，「我們陪韓國瑜打選戰這麼久，很清楚，但有些不願多說。」

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