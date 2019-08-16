韓麻將照風波》蘇貞昌：國家機器很忙 沒時間搞他

2019-08-16

〔記者李欣芳、彭琬馨、陳文嬋／綜合報導〕高雄市長韓國瑜聲稱擔任市長以來沒有喝酒也沒有打麻將，卻遭爆料今年農曆過年期間與家人同遊峇里島時被民眾拍到打麻將。韓國瑜前天指控這是國家機器在監視他，行政院長蘇貞昌昨受訪時反擊說：「國家機器很忙，沒時間搞他啦！」踢爆此事的民進黨高雄市議員林智鴻也出示爆料者手機內的相片，強調確為民眾所拍，並非國家機器監控。

議員出示手機照片：是民眾拍的

藍營最近出現自家人砲轟總統參選人韓國瑜私德問題，國民黨中常會前天除開除批評韓國瑜打麻將、吃喝玩樂、抱女人的中評委陳宏昌黨籍，也通過提案，今後凡是黨員有惡意攻擊、詆毀汙衊黨所提名的總統、立委參選人，影響黨形象者，立即給予開除黨籍處分。

對此，蘇貞昌表示，如果是講真話，有時候不中聽，但並不一定是壞話，國民黨如果要好，就要聽得進去逆耳忠言，開除一個資深黨員，不一定能團結一個黨，開除講真話的人，並不會讓大家覺得就不敢講真話，反而讓人覺得是聽不進真話。

對於韓國瑜前天質疑，是不是他當選市長後就被「跟監」？是不是有人用國家機器在監視他？蘇貞昌昨受訪表示，他不會打麻將，也沒有看到韓國瑜打麻將的照片，不過，公眾人物做什麼事，難免有人看到，有人會傳各種照片等等，公眾人物被檢驗，是最基本的，也是應該的。

韓國瑜昨繼續質疑爆料照片是專業機器拍攝，而非手機拍攝，踢爆韓打麻將的高雄市議員林智鴻強調，他再與爆料者聯繫，對方認為韓在轉移焦點，願意提供當初拍攝持用的手機型號與手機內照片，爆料者是持三星S9手機，照片拍攝日期為今年二月四日二十三點三十四分。

林智鴻說，爆料者是單純生意人，因為看不下去，才會提供照片。爆料者是當天晚上十一點多看到韓國瑜，直到凌晨一點爆料者離開時，韓國瑜都還在場。

林智鴻指出，韓國瑜說國家機器監控，但政治人物談話要有所本，不該無的放矢，請韓國瑜說清楚何人指示？哪一個單位？提出具體證據，若韓國瑜沒證據，韓應該退出政壇。

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