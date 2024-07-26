陸委會「中共對台決策觀察」報告︰中共對台小組可能升格 習2027續延任

陸委會。（資料照）

2024/07/26 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會委託學界研究「中共對台決策觀察」報告直指，中共總書記習近平進一步將中央對台工作領導小組升格為對台工作委員會的可能性大增，我方相關系統的編制與人力宜未雨綢繆；學者研判，中共三中全會設下二○二九年完成改革任務，顯示習已準備二○二七年再度延任。

我方要有相關人力編制

習近平兼中共對台工作領導小組組長，為對台決策一把手。報告指出，習是強勢的領導者，同時堅持底線、高度自信、不墨守成規。習在文革時期的遭遇，讓習具有善鬥並能忍耐等待時機的性格；「十八大」掌權後，習以中國夢、中國式現代化號召追隨者，高舉反腐敗，把自己塑造成道德領導者，穩固其地位。

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報告分析，中共「二十大」後，習權勢已超越江澤民、胡錦濤，與鄧小平齊、直追毛澤東，中央政治局常委都是習的親信追隨者，權威難以撼動。

中共對台決策機制，習近平是黨領導核心，也是國家最高代表。除對台工作小組及外事委外，仍有其他不完全公開的對台決策組織，如中共中央辦公廳、總書記辦公室、國家主席辦公室、中央軍委主席辦公室、中央政策研究室、中央國家安全委員會等。

學術機構應研究習近平

報告建議，台灣應號召學術機構推動習近平研究。習主政十年，集大權於一身，成為全球影響力最大的政治人物之一，其人格特質、領導型態、決策風格，攸關未來地緣政治及兩岸關係發展，宜強化相關研究。

「應強化台灣對中國研究的條件與人才！」報告提及，近年美中對抗與競爭方興未艾，影響美國對中研究，不只資源萎縮，人力也逐漸下滑，現在從事中國研究的台灣各大學與研究單位，相關部會可關注此一情況，訂定辦法培養新秀。

報告強調，中共為加大對台施壓、集中統一領導、實現對台工作合力，在各省市區黨委成立對台工作領導小組的基礎上，習近平未來進一步將中央對台工作領導小組升格為對台工作委員會的可能性大增，我方相關系統的編制與人力宜未雨綢繆。

成功大學政治系教授洪敬富昨日受訪研判，習近平不會在二○二七年卸任，從三中全會公報設下二○二九年完成改革任務來看，這是一種政治宣示，習有意再度延第四任，可能到二○三二年八十歲時才可能下台。

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