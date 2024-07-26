「錢坑」、「肉桶」提案 侵害行政權 ／綠︰民意反制 在野應收斂 藍︰還利於民 不該搞鬥爭

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2024/07/26 05:30

〔記者謝君臨、劉宛琳／台北報導〕立法院「三黨不過半」，第一會期在野黨團提出許多被稱為是「錢坑」或「肉桶」的議案，遭控立法權侵害行政權，有違憲之虞。民進黨團幹事長吳思瑤昨表示，黨團成員身處法案攻防第一線，持續積極拆彈；行政部門該做的，是強化論述並與在野黨溝通。她也呼籲在野黨應當收斂，其所為已反映在相關民調的政黨滿意度上。「民意反制是讓在野黨收斂、自制很大的力量。」

對此，國民黨團反嗆，「民進黨團連颱風天都還要愚弄人民！」健保點值明明就是賴清德在選舉時的承諾，當時還講一點值等於一．一元，如今上任不到三個月就翻臉不認人，這是徹底的騙票行為。

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憲法第七十條及大法官釋字第三九一號解釋均指明，立院對於政院所提預算案，不得為增加支出之提議。然而，國民黨重回國會第一大黨後，卻提出許多被控違反上述意旨的議案，包括已通過的原住民保留地禁伐補償條例，以及最終改為主決議的四零三震災重建條例、花東快建設特別條例、健保點值平均一點○．九五元、公糧收購調漲五元，還有待審的財政收支劃分法等。

吳思瑤說，黨團透過溝通協調，最終健保點值部分未入全民健康保險法，改為主決議；另外，四零三條例、花東快特別條例也均改為主決議，「拆了三個地雷。」

國民黨團則表示，民進黨過去八年執政，預算被濫用、亂花，國人才會認為與其被政府濫用，倒不如實質回饋民眾身上，過去還稅於民、普發現金就是類似概念，民進黨團不知檢討，反而還洋洋得意，真的像猴子不知屁股紅一樣非常丟臉。國民黨團呼籲民進黨，請把心思放在真正的拚經濟法案上；現在還搞政治鬥爭，只會更加讓國人看不起。

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