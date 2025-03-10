獨家專訪》在野黨刪凍國防預算 谷立言：相信各黨都了解台灣安全重要性

藍白陣營在立法院大幅刪凍國防預算，谷立言表示，他有信心台灣國會無論是藍、綠、白各黨，都了解台灣安全的重要性。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/03/10 07:00

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普與川普提名的國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）皆曾表達台灣應將國防預算提升至GDP的10％，但台灣的國防預算目前仍低於GDP的3％，在野黨更大幅刪凍國防預算。美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受自由時報專訪表示，他有信心台灣國會無論是藍、綠、白各黨，都了解台灣安全的重要性，也了解支持傳統軍事力量與社會韌性等台灣防衛能力的重要性。

谷立言表示，川普的優先目標之一便是維持世界和平，具體包括終結烏俄戰爭、加強印太地區嚇阻力，避免台海衝突。

請繼續往下閱讀...

谷立言認為，台灣已經著手進行國防改革、不對稱戰力發展、後備體系改革等，未來不僅美台，也應與菲律賓、韓國、日本等其他盟友共同努力合作，加強整體嚇阻力。

谷立言說，他們樂見總統賴清德日前宣布要將國防預算增加至GDP的3％，也感謝賴清德在全社會防衛韌性領域的貢獻，這是加強嚇阻力的重要一步。

谷立言表示，他了解各政黨黨派之間會有意見不同，美國也是如此，民主、共和兩黨在美國國會中，對許多事情爭吵不休，但他們在台灣安全議題上有高度共識，民主、共和兩黨在過去兩年來，在國會通過逾20億美元的預算，用來支持加強台灣嚇阻力。

谷立言說，就像在美國國會能得到跨黨派支持一樣，他也非常有信心台灣國會無論是藍、綠、白各黨，都了解台灣安全的重要性，也了解支持傳統軍事力量與社會韌性等台灣防衛能力的重要性。

美國在台協會處長谷立言獨家專訪系列報導：

系列之一》AIT處長谷立言：讓美國和台灣一起變得更加強大

系列之二》谷立言駁疑美論：美將台視為21世紀競爭中獲勝首選夥伴

系列之三》美台半導體產業是「正和關係」 雙方關係牢不可破

系列之四》在野黨刪凍國防預算 谷立言：相信各黨都了解台灣安全重要性

系列之五》無人機及衛星軍民兩用領域 美台有合作生產可能性

系列之六》AIT積極與在台企業討論 滿足台灣能源需求

系列之七》USAID遭凍結 谷立言：美台合作不會受影響

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法