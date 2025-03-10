獨家專訪》AIT積極與在台企業討論 滿足台灣能源需求

美國是全世界最大的能源出口國，谷立言透露，AIT已積極與在台企業及政府機關討論，如何滿足台灣的能源需求。（圖為中油LNG運輸船，中油提供）

2025/03/10 07:00

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長谷立言已多次公開強調能源韌性的重要性，指出能源不足是台積電赴海外設廠的原因之一。針對能源議題，谷立言接受自由時報專訪表示，美國是全世界最大能源出口國，能為台提供液化天然氣、核能等能源，並透露AIT已積極與在台企業及政府機關互相討論，美國在能源方面能夠如何滿足台灣需求。

谷立言上週在「全球合作暨訓練架構（GCTF）全社會韌性建立、整備與應變研習營」中致詞強調，台灣的能源永續與韌性至關重要。谷立言接受專訪時進一步說明，根據美國商會的最新民調，相當多美國公司表示，在政策方面，他們最擔心的事情是能源，「這是有史以來第一次」。

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谷立言說，能源顯然對於經濟發展有重大影響，其實很多美國公司都希望拓展在台業務，尤其是打造AI數據中心等，這些都是特別耗費能源的領域。

谷立言指出，台灣缺乏自己生產供應的能源，高度依賴從國外進口的能源，而美國是全世界最大的能源出口國，可以成為提供液化天然氣、再生能源、核能等能源的可靠夥伴。

針對核能，谷立言指出，若放眼全世界，可以看到美國與日本等國的核能使用，都有復興的現象，這是由於很多公司需要有穩定的基載電力，尤其在數據中心等AI相關產業。

谷立言說明，AIT非常積極與在台灣的公司、政府機關互相討論，美國在能源方面能夠如何滿足台灣需求，他認為，這是相當令人期待的未來合作計畫。

美國在台協會處長谷立言獨家專訪系列報導：

系列之一》AIT處長谷立言：讓美國和台灣一起變得更加強大

系列之二》谷立言駁疑美論：美將台視為21世紀競爭中獲勝首選夥伴

系列之三》美台半導體產業是「正和關係」 雙方關係牢不可破

系列之四》在野黨刪凍國防預算 谷立言：相信各黨都了解台灣安全重要性

系列之五》無人機及衛星軍民兩用領域 美台有合作生產可能性

系列之六》AIT積極與在台企業討論 滿足台灣能源需求

系列之七》USAID遭凍結 谷立言：美台合作不會受影響

谷立言表示，美國可以成為提供液化天然氣、再生能源等能源的可靠夥伴。（記者田裕華攝）

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