獨家專訪》美台半導體產業是「正和關係」 雙方關係牢不可破

谷立言指出，美國與台灣半導體產業的關係是「正和關係」，雙方的關係牢不可破，圖為台積電在亞利桑那州投資設立的晶圓廠。（彭博）

2025/03/10 07:00

〔記者黃靖媗／台北報導〕台積電日前宣布將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3.3兆元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及研發中心等，不少民眾憂心此舉恐減弱美國今後對台海安全的關心。美國在台協會（AIT）處長谷立言接受自由時報專訪表示，美國與台灣半導體產業的關係其實不是「零和遊戲」，而是「正和關係」，台灣與美國半導體產業的關係牢不可破。

谷立言表示，他們非常歡迎台積電即將在美國亞利桑那州擴大投資的計劃，這個消息對台灣、美國，以及台積電的客戶而言都相當正面，他相信企業決定也能讓美國經濟有更多更好的發展；台積電擴大對美投資，反映美國與台灣半導體產業間非常緊密的關係。

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谷立言指出，台積電在亞利桑那州的投資是美國史上最大的外國直接投資，而台灣最大的外國直接投資也是一家美國半導體公司，此外，也有許多在台灣的美國半導體公司，雇用的台灣員工人數比美國員工人數更多，由此可見，雙方半導體產業關係十分緊密。

谷立言指出，半導體產業顯然有供不應求的狀況，尤其隨著AI等科技發展，未來對半導體的需求是無限的，在台灣無論走到哪，都能看到台積電在建立新的生產線，但台灣有土地、水、能源不足的問題，這也是台積電選擇至日本、德國設廠的原因。

從客戶面的角度分析，谷立言認為，台積電在亞利桑那州的投資也非常正確，台積電有許多客戶在美國，在美國想要蓋多少生產線，都可以繼續蓋下去，讓台灣的經濟持續成長，台積電董事長魏哲家與總統賴清德發表的演說，也特別強調了台積電投資能為雙方經濟發展帶來的許多好處。

谷立言指出，美國與台灣半導體產業的關係其實不是「零和遊戲」，而是「正和關係」，台灣與美國半導體產業的關係牢不可破，台灣未來將會持續擁有世界上最有效率的半導體生態圈，這也是為什麼康寧（Corning）、美光（Micron）等美國半導體公司，皆來台投資與研發；美國則有著最好的設計，以及能源價格較低、良好的投資環境，與全世界最大的消費市場。

美國在台協會處長谷立言獨家專訪系列報導：

系列之一》AIT處長谷立言：讓美國和台灣一起變得更加強大

系列之二》谷立言駁疑美論：美將台視為21世紀競爭中獲勝首選夥伴

系列之三》美台半導體產業是「正和關係」 雙方關係牢不可破

系列之四》在野黨刪凍國防預算 谷立言：相信各黨都了解台灣安全重要性

系列之五》無人機及衛星軍民兩用領域 美台有合作生產可能性

系列之六》AIT積極與在台企業討論 滿足台灣能源需求

系列之七》USAID遭凍結 谷立言：美台合作不會受影響

台積電董事長魏哲家（右）在美國總統川普（左）在白宮的記者會中，宣布台積電將對美國再投資至少1000億美元，谷立言認為能為雙方經濟發展帶來的許多好處。（歐新社）

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