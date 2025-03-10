獨家專訪》谷立言駁疑美論：美將台視為21世紀競爭中獲勝首選夥伴

美國在台協會上週舉行全球合作暨訓練架構（GCTF）工作坊，全球三十多國代表來台，共同討論如何在關鍵地區加強合作。（AIT提供）

2025/03/10 07:00

〔記者鄒景雯／台北報導〕美國政黨輪替所帶來的不確定性，使得「疑美論」近期在台灣內部討論的熱度升高，美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）接受自由時報專訪指出，他想要對美國有所懷疑的人士說，可以請大家來看看，過往美台關係有多強健，而且台灣的重要性不只是對美國來說，對全世界來說也是如此。

谷立言表示，美國國務卿魯比歐特別清楚地說道，美國對於台灣的政策，數十年來橫跨歷任政府，始終維持一致，這也包括在上屆川普政府之下，也維持了一致性。谷立言認為一致的原因之一，就是有台灣關係法這項法律。台灣也獲得兩黨強力支持。

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谷立言並強調，美國在台灣也有相當深刻的利益，包括台灣是美國第七大貿易夥伴，台灣有2300萬人民，但是美國與台灣的貿易往來量，比與有14億人口的印度的貿易往來量更多，台灣與美國貿易往來的量也超過英國、法國、義大利等G7國家。同時，在台灣90％的美國公司也表示計劃要繼續維持或擴大在台投資。無論是在先進技術或製造業領域，美國將台灣視為在21世紀競爭中致勝的首選夥伴，尤其在關鍵科技領域。

谷立言說，美國和台灣可以說有非常強大、強健的關係，無論是在我們的價值、或在歷史、或在共享的利益方面，我們都有非常深刻的連結，因此他想要對美國有所懷疑的人士說，可以請大家來看看，過往美台關係有多強健，而且台灣的重要性不只是對美國來說，對全世界來說也是如此。

谷立言舉例，川普總統就任後達成多項成果，其中一項是和日本首相石破茂舉行峰會，另外美日韓也舉行三國會議，會後發表了聲明稿，其中特別提到台灣和平以及安全的重要性，以及美國反對以武力或脅迫方式片面改變台灣現狀的做法，展現全世界都愈來愈重視台灣，以及對台灣的承諾，世界對台灣的肯定也能讓兩岸關係更加穩定。

谷立言也指出，上週，AIT舉行了一場全球合作暨訓練架構（GCTF）工作坊，主題是台灣的全社會韌性，工作坊中有三十多國代表來到台灣，共同討論如何在關鍵地區加強合作。他表示，每個人都知道，兩岸如果發生衝突，對所有人都會受到影響。估計指出，一但有衝突發生，會讓全世界GDP降低10%。

美國在台協會處長谷立言獨家專訪系列報導：

系列之一》AIT處長谷立言：讓美國和台灣一起變得更加強大

系列之二》谷立言駁疑美論：美將台視為21世紀競爭中獲勝首選夥伴

系列之三》美台半導體產業是「正和關係」 雙方關係牢不可破

系列之四》在野黨刪凍國防預算 谷立言：相信各黨都了解台灣安全重要性

系列之五》無人機及衛星軍民兩用領域 美台有合作生產可能性

系列之六》AIT積極與在台企業討論 滿足台灣能源需求

系列之七》USAID遭凍結 谷立言：美台合作不會受影響

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