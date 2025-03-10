獨家專訪》USAID遭凍結 谷立言：美台合作不會受影響

美國國際開發總署（USAID）遭川普政府凍結，谷立言認為美台合作推動的海外援助並不會受到影響，他還提及，美國國務卿魯比歐（圖左）在瓜地馬拉訪問時，更特別鼓勵台灣在瓜國進行經濟投資。（路透）

2025/03/10 07:00

〔記者黃靖媗／台北報導〕在海外從事人道救援與發展援助計畫的「美國國際開發總署」（USAID）遭美國總統川普凍結90日，而台灣與USAID過去曾在邦交國等許多國家攜手推動援助計畫。美國在台協會（AIT）處長谷立言接受自由時報專訪指出，對外援助是美國可以使用的一項工具，除此之外，美國國際開發金融公司（DFC）也有與國合會進行合作。

針對USAID遭凍結是否會導致美台合作面向減少？谷立言說，「我認為是不會」，美國正在進行為期90天的審查，評估對外援助政策是否符合川普政府政策，美國與台灣的合作由於是透過第三國經濟往來的合作方式進行，不會受到影響。

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谷立言指出，他們非常支持總統賴清德提到希望推動總合外交、經濟外交，透過經濟繁榮夥伴對話，美台雙方討論如何共同合作，協助在拉丁美洲、太平洋的邦交國，與菲律賓、立陶宛等理念相近國家改善經濟需求。

國合會也說明，基本上國合會與USAID合作的計劃大多是平行進行，以在斐濟推動的「斐濟社區非傳染性疾病與新冠肺炎數位健康強化照護計畫」為例，便是由USAID主要負責硬體設備、國合會負責提供軟體，此外，國合會與DFC也有持續洽談後續合作。

谷立言指出，對外援助是美國可以使用的一項工具，除此之外美國還有很多能夠運用的工具，美國國際開發金融公司也有與國合會進行合作，國務卿魯比歐在瓜地馬拉訪問時，更特別鼓勵台灣在瓜地馬拉進行經濟投資。

谷立言表示，美方非常期待與台灣的合作能協助提升台灣能見度，讓台灣的邦交國或其他夥伴更加看見台灣，並且了解台海和平的重要。

美國在台協會處長谷立言獨家專訪系列報導：

系列之一》AIT處長谷立言：讓美國和台灣一起變得更加強大

系列之二》谷立言駁疑美論：美將台視為21世紀競爭中獲勝首選夥伴

系列之三》美台半導體產業是「正和關係」 雙方關係牢不可破

系列之四》在野黨刪凍國防預算 谷立言：相信各黨都了解台灣安全重要性

系列之五》無人機及衛星軍民兩用領域 美台有合作生產可能性

系列之六》AIT積極與在台企業討論 滿足台灣能源需求

系列之七》USAID遭凍結 谷立言：美台合作不會受影響

谷立言表示，美方非常期待與台灣的合作，能協助提升台灣能見度。（記者田裕華攝）

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