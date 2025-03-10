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    獨家專訪》無人機及衛星軍民兩用領域 美台有合作生產可能性

    谷立言表示，隨著烏克蘭戰事終結，美方應會將軍售交付重心移回台灣防禦需求。（記者田裕華攝）

    谷立言表示，隨著烏克蘭戰事終結，美方應會將軍售交付重心移回台灣防禦需求。（記者田裕華攝）

    2025/03/10 07:00

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國對台軍售一直有延宕的問題，華府智庫「卡托研究所」學者葛梅茲去年底更指出，台灣已支付但未交付的武器系統金額，曾一度達到200億美元（約6539億台幣）。美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受自由時報專訪表示，隨著烏克蘭戰事終結，美方應會將軍售交付重心移回台灣防禦需求，並指出美台在軍民兩用領域，未來有在地合作生產可能。

    谷立言澄清表示，智庫提出的200億美元數字並不正確，實際已經不到100億美元，且數字正在不斷下降。

    谷立言表示，軍售交付延宕主因為美國國防生產工業基地產量緊繃，此外，烏克蘭衝突、中東戰事，以及中國在印太地區愈來愈具侵略性，都使得很多國家增加國防預算，購買美國軍事設備。

    谷立言表示，台灣當然是美國軍售交付的優先首要目標，美方也在努力加快交貨期程，尤其是不對稱作戰相關設備，對台灣影響較大。他認為，隨著烏克蘭戰事終結，美方應該會再將重心重新移回台灣的防禦需求。

    此外，谷立言也指出，美國已展開國防生產基地的合作，與世界各地的盟友及夥伴利用在地生產產能，達到共同目標，而台灣不僅國防生產工業發展完整，民間也有非常強大的生產量能、豐富技術與經驗可以運用，因此他認為，在無人機與衛星系統等軍民兩用領域，也許未來有可能合作。

    美國在台協會處長谷立言獨家專訪系列報導：
    系列之一》AIT處長谷立言：讓美國和台灣一起變得更加強大
    系列之二》谷立言駁疑美論：美將台視為21世紀競爭中獲勝首選夥伴
    系列之三》美台半導體產業是「正和關係」 雙方關係牢不可破
    系列之四》在野黨刪凍國防預算 谷立言：相信各黨都了解台灣安全重要性
    系列之五》無人機及衛星軍民兩用領域 美台有合作生產可能性
    系列之六》AIT積極與在台企業討論 滿足台灣能源需求
    系列之七》USAID遭凍結 谷立言：美台合作不會受影響

    谷立言認為，台灣的國防生產工業完整，美國與台灣在無人機與衛星系統等軍民兩用領域，也許未來有可能合作。（資料照，記者方賓照攝）

    谷立言認為，台灣的國防生產工業完整，美國與台灣在無人機與衛星系統等軍民兩用領域，也許未來有可能合作。（資料照，記者方賓照攝）

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