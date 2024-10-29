DNA檢測結果曝光！吳志中：我的祖先是台灣四百年移民史

外交部政務次長吳志中29日午宴芬蘭國會友台小組訪團。（外交部提供）

2024/10/29 21:51

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部政務次長吳志中今（29）日中午設宴歡迎芬蘭國會議員戴雅拉（Fatim Diarra）與倪凱能（Saku Nikkanen）首度訪台，會後吳志中透過臉書表示，他曾在派駐法國期間做過DNA檢測，發現他的祖先來自台灣原住民、中國、日本、越南、荷蘭、芬蘭與西班牙；吳志中也說，他意外發現的祖先就是台灣的四百年移民史。

吳志中今日於臉書歡迎芬蘭國會友台小組訪團來台，並表示，他曾經在派駐法國期間做過祖先DNA檢測，發現他的祖先來自台灣原住民、中國、日本、越南、荷蘭、芬蘭與西班牙，期待一起創造和平繁榮的人類共同未來。

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芬蘭國會友台小組訪團團員包括議員戴雅拉夫婦與議員倪凱能等3人。外交部指出，雙方在午宴期間針對民主夥伴聯合對抗威權主義擴張、民主供應鏈韌性及台芬雙邊合作等議題交換意見。

吳志中表示，歡迎芬蘭國會友台小組成員首度訪台，說明威權國家升高區域緊張情勢，台灣已積極強化自我防衛能力，樂見今年荷蘭、德國、日本等國軍艦通過台海，展現捍衛台海航行自由權。

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