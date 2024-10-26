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    奧地利國慶酒會介紹「音樂大使」劉玄詠 吳志中：呼應奧國深厚音樂文化

    吳志中（右）與奧地利台北辦事處代表何士誠（Christian Helbig，左）於「2024奧地利國慶酒會」交流。（外交部提供）

    吳志中（右）與奧地利台北辦事處代表何士誠（Christian Helbig，左）於「2024奧地利國慶酒會」交流。（外交部提供）

    2024/10/26 17:33

    〔記者方瑋立／台北報導〕外交部政務次長吳志中25日晚間出席「奧地利台北辦事處」（Austrian Office Taipei）於台北舉辦的「2024奧地利國慶酒會」時提及，我國新任駐奧大使劉玄詠為國立台灣交響樂團團長，與奧地利深厚的音樂文化相呼應，相信將為台奧關係開啟新篇章。

    奧地利台北辦事處今年度國慶酒會特別安排廖嘉弘指揮弦樂五重奏，及國立台北藝術大學大瀾社原住民歌唱表演，氣氛熱烈隆重，酒會約300人出席，包括駐台使節及政商等各界人士，賓客互動熱絡，彰顯台奧近年更趨緊密的關係及友好情誼。

    吳志中致詞表示，台奧關係持續深化，雙方在資通訊、機械、高科技農業及自行車產業均有合作，近年台灣半導體企業在歐增加投資，預期未來台奧經貿發展將更上一層樓。而台北與維也納有直航班機，更有助台奧兩國人民間交流，也期盼奧國促進我國人在奧旅遊便利性。

    吳志忠強調，奧地利擁有豐富文化底蘊，為眾多知名音樂家及藝術家的故鄉。我國新任駐奧地利代表劉玄詠大使為國立台灣交響樂團團長，具音樂專業背景，與奧地利深厚的音樂文化相呼應，相信劉大使上任後，將為台奧關係開啟嶄新篇章。

    奧地利台北辦事處代表何士誠（Christian Helbig）則直言，來台就任雖僅月餘，卻充分感受台灣人民的善意及熱誠歡迎，未來將致力深化台奧情誼並促進各領域的交流，而今晚國慶酒會正提供了完美的機會。台奧兩國人民都喜愛美食、懂得品酒，且熱愛高雅文化，也都支持綠色科技並追求和平，相信雙邊關係在良好的基礎上將持續發展。

    外交部政務次長吳志中於「2024奧地利國慶酒會」致詞。（外交部提供）

    外交部政務次長吳志中於「2024奧地利國慶酒會」致詞。（外交部提供）

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