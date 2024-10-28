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    藍白立委抨大法官釋憲 林志潔：立院擴權違反憲法權力分立

    林志潔表示，立法院自己立一個擴權法，當自己認為別人說謊就要來處罰，違反憲法權力分立。（林志潔提供）

    林志潔表示，立法院自己立一個擴權法，當自己認為別人說謊就要來處罰，違反憲法權力分立。（林志潔提供）

    2024/10/28 11:09

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕大法官釋憲後第一天上班，藍白委員一陣抨擊，陽明交大科法所教授林志潔發文表示，她可以理解亂訂一通的法律被宣告違憲之後、惱羞成怒的心情，但是，她認為身為立法委員，論述還是要有起碼的邏輯。

    林志潔說，首先，大法官從來沒有說立法院不能邀請總統來國情報告，大法官只是說，我國憲法目前條文，並沒有規定總統有去立法院報告的義務，也沒有去接受質詢的義務，所以國會去立法規定總統有這個義務，是違背憲法規定的。意思是，如果要這樣，請去修憲，現在憲法上無法導出總統有去向你報告、被你質詢的義務。當然，總統自己願意接受邀請去國情報告，這是沒有問題的，立法院如果邀請，她相信賴總統也一定願意。

    其次，大法官也沒有說官員可說謊，大法官只是說，如果官員用了偽造的資料，或者有侮辱誹謗立法委員的言行，我們刑法本來就有規定是犯罪行為了。因為在議場內，立法委員有言論免責權，但官員並沒有。如果官員有違反法律的行為，目前我國憲法下，可以送檢察官法院來司法處理，也可以送監察院來處理。立法院自己立一個擴權法，當自己認為別人說謊就要來處罰，違反憲法權力分立。

    她說，其實不必這麼生氣，大法官也說了，將條文做適當調整，重新處理程序，不要侵害人民憲法基本權利，國會完備調查權是好事。有此生氣的精力，實在應該多多研究法案，才是正途。

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