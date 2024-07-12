李荃和、尤伯祥學歷遭酸 巴毛律師舉例打臉

憲法法庭10日下午開庭審理立院擴權法案釋憲案之暫時處分，行政院訴訟代理人李荃和律師（圖中）因外型帥氣，吸引許多網友歪樓熱議。（翻攝自司法院YouTube）

2024/07/12 10:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭10日下午開庭審理立院擴權法案釋憲案之暫時處分，其中政院訴訟代理人、律師李荃和因外貌俊秀吸引許多網友歪樓熱議，不過昨日在網路上也有部分酸民質疑李荃和及大法官尤伯祥的學歷，對此「巴毛律師」陳禹安也發文回擊，「要在那邊嘴之前可以先看法律規定，要嘴別人學歷之前可以先看一下自己學歷嗎？」

針對藍白強行通過並推翻覆議的國會擴權法案，民進黨立院黨團、行政院、監察院和總統賴清德提出釋憲並聲請暫時處分，憲法法庭10日就暫時處分行準備程序，並同步開直播讓民眾第一時間了解開庭狀況。

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在網路上不少網友熱議擔任行政院訴訟代理人的李荃和律師，在直播中紛紛稱讚他「好帥」、「帥爆了」，也有網友稱讚他「很專業，口條很棒」。而對於大法官尤伯祥詢問民眾黨立委黃國昌關於反質詢的定義，並指出黃的答辯書像「以問答問」，也獲得許多網友好評。

但在李荃和及尤伯祥獲得外界肯定的同時，也有部分酸民翻出兩人的學歷，並酸李荃和律師只有政大法研肄業，尤大法官則是政大法研畢業而已，並質疑「還沒當過法官怎麼可以當大法官」，甚至有黃國昌支持者稱，黃是康乃爾大學博士，看學歷就知道程度差異。

對此律師陳禹安發文指出，學歷根本不是重點，光看尤大法官跟李律師的表現，會覺得他們能力不夠嗎？他也舉出司法院組織法規定，強調「大法官的資格本來就沒有限於法官」，並指「曾經擔任大法官的律師有黃虹霞、黃瑞明，學者有許宗力、蔡明誠、許志雄、詹森林、黃昭元等等等等」、「對，我們司法院院長也沒有當過法官」。

陳禹安也提到，這些網路帳號「點進去一堆高職五專畢業的，要講學歷是不是，那你們這些連大學都沒有的不就應該全部閉嘴」，並對酸民喊話「要在那邊嘴之前可以先看法律規定，要嘴別人學歷之前可以先看一下自己學歷嗎？」她在留言處也嗆「要照這個邏輯，沈柏洋學歷也很邱啊，你們又整天笑他撞到頭？」也有網友留言表示「行政法男神就算政大法研肄業一樣打趴一堆人啊（一定是嫉妒他帥）」、「一群酸民不識字兼沒衛生，自曝其短」。

據悉，李荃和在2006年畢業於東吳大學法律系後，隔年便考上律師並執業至今，並以「李澤」名號成為補教業名師，同時也創辦大恆國際法律事務所，具有豐富實務經驗。過去曾為關廠工人、太陽花學運等案辯護，2020年間國民黨執政縣市串連抵制美豬，當時行政院也是委託李荃和擔任訴訟代理人，最終也成功推翻國民黨執政縣市對美豬的抵制以及釋憲聲請。法律專長則是釋憲聲請、行政程序與行政救濟、行政處罰與行政執行等領域。

大法官尤伯祥雖然也無顯赫的學歷，但過去也是知名人權律師，長期關注冤獄、弱勢，參與過蘇建和案、徐自強案、江國慶案、邱和順案、蘇炳坤案等冤案的救援，及多次聲請釋憲。也曾擔任「318太陽花學運」的義務辯護律師，為黃國昌等人進行辯護。2018年尤伯祥兼任促進轉型正義委員會的委員，期間負責「平復司法不法」的任務，並任調查林義雄宅血案及陳文成命案之任務小組召集人。

大法官尤伯祥過去則是知名人權律師，長期關注冤獄、弱勢，參與過蘇建和案、徐自強案、江國慶案、邱和順案、蘇炳坤案等冤案的救援，及多次聲請釋憲。（資料照）

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