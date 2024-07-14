13年前府院黨發言人難得同台 蘇俊賓：久久見一面還是很有感情

立委羅智強（前排左一）、立法院副院長江啟臣（前排右二）、桃園市副市長蘇俊賓（前排右一）3人剛好分別是13年前的總統府、行政院、國民黨發言人，今日難得再次碰頭，出席立委羅智強主辦「民主學校第五期結業式」，並與學員合影。（記者方賓照攝）

2024/07/14 19:17

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院副院長江啟臣、桃園市副市長蘇俊賓今日參加國民黨立委羅智強辦理的民主學校第五期結業式，3人剛好分別是13年前的總統府、行政院、國民黨發言人，今日難得再次碰頭。江啟臣說，民主是一棒接一棒且持續的過程；羅智強也說，民主政治是傳承的工作；蘇俊賓說，三人久久見一次面還是很有感情。

江啟臣說，民主的可貴在於可以質疑、question，一切的民主機制設計都是為了質疑、回答答案，一問一答間才會有質詢、制衡。但過去八年國民黨在野，有時發覺連質疑的權力都沒有，只要質疑就是中共同路人，什麼都不能問，因為你不同意他、意見不同，他先貼標籤，或許有人會解讀為競爭，民主能否自動矯正，透過選票去選擇到底誰是真民主、誰是假民主，但有段時間真的會懷疑，我們是假民主、真獨裁，尤其是過去這八年。

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江啟臣認為，民主不會從天上掉下來，這個制度也不會一夜造成，是慢慢長成，248歲的美國，出現兩個歷年年紀最大的總統候選人，今天還發生透過蓄意傷害來影響選舉的事件，不管什麼原因，是民主中的暴力，連美國也會發生這種事，代表民主必須時時去保護、守護及捍衛。

江啟臣表示，民主是不同世代的組合，不同世代有不同背景及經驗，年輕人代表一部份的意見，歐洲等國家，20多歲當黨主席、30歲當總理比比皆是，新的法國總理30多歲、國民聯盟右派的主席還不到30歲，他非常支持年輕的代議士進到立法院，希望未來民主的道路上，大家共同努力一起加油。

蘇俊賓說，自己很早就投入政治，當時是因為想推動環保法案，他認為投入政治的初衷是有一把尺，有沒有要為國家社會做好事。

談到13年前與江啟臣、羅智強分別是府院黨發言人，蘇俊賓說，三人久久見一次面還是很有感情，因為當年民進黨是少數，卻要求有絕對的影響力，各種合理、不合理的挑戰，彼此一起挺過來，這些都是養分，有舞台就是好好去努力。

羅智強表示，他舉辦民主學校，一眨眼已經第五期，自己也相當感動，說實在辦營隊就是一個報恩的念頭，現在也看到很多年輕人開始發光發熱，當年3人幫馬英九傳承政治的理想，因為民主政治是傳承的工作，希望幫大家開一扇窗，讓大家看到窗外公共事務的風景，也期許民主學校能繼續舉辦下去。

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