看民眾黨假帳疑雲 沈榮欽︰應藉此揭開柯文哲網軍與媒體操作內幕

民眾黨主席柯文哲。（資料照，記者朱沛雄攝）

2024/08/15 06:51

首次上稿 08-14 22:14

更新時間 08-15 06:51

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金申報不實風波，相關爭議越演越烈，檢調已介入調查。加拿大約克大學副教授沈榮欽昨（14）日晚間發文指出，針對柯文哲選舉帳目出現掏空疑雲後，其匪夷所思的辯護，開啟了全民大查帳時代，沈榮欽也對此表示，應藉此機會揭開柯文哲的「網軍」與「媒體操作」內幕。

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沈榮欽昨晚在臉書發布最新文章，針對柯文哲與民眾黨的總統競選總部報帳疑雲，以及事後其匪夷所思的辯護，對此表示開啟全民大查帳時代，各種荒腔走板的情節讓人目不暇給。沈榮欽又以獨立網路平台「沃草」的最新發現舉例，指出柯文哲曾在選前的週日，在一家名為「大愛素食天地」的餐廳吃了96萬110元的餐費。

「沃草」事後一查，發現這家餐廳早已變為咖啡廳，也就是說選前柯文哲在一家「已經停止營業一年多」的餐廳裡面，一天內吃了將近百萬元的餐費。沈榮欽表示，事情雖然離奇，不過也不能排除雖然餐廳不在，但是柯文哲懷念其滋味，因此還是找了昔日該餐廳的負責人與廚師，製作了「將近百萬元的便當」。

沈榮欽再以網友最新的發現指出，柯文哲透過一家叫做「聲動創意」的公司，找正聲電台宣傳，支出高達500萬元；而賴清德沒有透過「奇怪的第三方」，直接找正聲電台宣傳，廣告宣傳費僅有1萬2000元，兩者差了400多倍，最終柯文哲共支付了這個令人費解的第三方企業2300多萬元。

沈榮欽表示：「柯文哲的帳目荒腔走板，這類鬼故事層出不窮，從食衣住行育樂，可謂處處有驚喜。」他也提到，最令他好奇的仍是柯文哲的「媒體宣傳經費」，因其花費不少資金，大肆宣傳「柯陣營沒錢」、「遭國內媒體夾殺，連下廣告都遭拒」，即使爆出掏空情節，「小草」至今仍對這個被植入的想法深信不疑，甚至以此來正當化掏空。

沈榮欽指出，柯文哲的帳目中包含大量的媒體文宣費用，考量柯文哲近來出現各種離奇的網路操作，例如退讚運動大量購買網軍讚數，被發現出現大量阿拉伯帳號、酬庸網軍頭子擔任悠遊卡總經理、提名網路公司負責人參選、任用網路行銷公司負責人擔任不分區立委、親自掌握臉書網軍等等，都是開國內高層政治人物惡俗風氣之先。

沈榮欽更直言：「我之前談過，與俄羅斯操作烏克蘭醫生帳號類似的廢更YouTube復活案例，以及在抖音的異常觀看次數等，實在應該藉此機會揭開柯文哲的網軍與媒體操作內幕。」

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