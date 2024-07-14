議員助理費明年起增8萬 朱立倫：國民黨將辦助理培訓班

國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜14日出席立委羅智強主辦「民主學校第五期結業式」，並與學員合影。（記者方賓照攝）

2024/07/14 18:41

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜今日參加國民黨立委羅智強辦理的民主學校第五期結業式，朱立倫指出，立法院上個月三讀通過地方議員助理補助費增加八萬元，國民黨準備要開辦助理培訓班，除了給年輕人機會，也要培訓更多優秀人才，成為民代及縣市首長的重要幫手，未來有一天也有機會成為民代及縣市首長，領導國家。

朱立倫表示，他和侯友宜等人心中的民主是人民作主，民進黨的民主卻重新定義，民主是民進黨作主、以民進黨為主，明明身為少數，卻說藍白62席要聽51席的，這就是他的民主，也讓大家看清楚什麼是真正的改革者，什麼是政客。

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朱立倫說，國會改革不是新鮮事，講了30年，國會全面改選後，就講說要調查權、聽證權，總統每一年要到立法院國情報告，也接受國情諮詢，半年多前總統賴清德在辯論會上稱，一定遵守憲法到立法院國情報告，接受國情諮詢，現在卻說那個叫違憲。

朱立倫指出，國會調查權、聽證權，是從前總統陳水扁、謝長廷的時代，到林佳龍、顧立雄，他們在立委任內通通都支持及提案，經調查民進黨立委有83％都提案、連署過，結果現在全都反對，民主不是以誰為主，而是長期堅持的理想是什麼。

朱立倫表示，民主是有理論基礎要一貫的堅持，而不是換位置就換腦袋，在座年輕人20年後可能會是立委或縣市首長，希望能永遠堅持自己的理想，這是民主學校給大家的重要理念，不要怕挫折、失敗，有挫折、失敗才會學習成長，不要把自己看得太重，失敗後認真努力反省檢討，重新出發都有未來。

侯友宜也說，永遠不要忘記初心，民主是追求以民為天的正義，人民最大，官越大要越謙卑，要懂得人民想要的是什麼。2022地方選舉，朱立倫做對一件事，給首次從政、參加初選者、較弱勢的年輕人加分的機會，那一年他看到好多年輕人冒出頭，不管結果有沒有選上，他們都享受參選的過程。

侯友宜表示，人生沒有百分之百會贏的，失敗不要太難過，能在過程中學習很多東西，成功也不要得意，其實做錯很多事，只是比較幸運而已。朱立倫有心要改變國民黨，讓年輕人接棒，2026年會繼續鼓勵、培養更多年輕人。

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