道禾竹北托嬰中心涉虐嬰 業者道歉：無限期停業

道禾竹北校托嬰中心涉虐嬰，今（14日）晚近10點發布聲明啟事說，今日經校務會議有重大決議，將向新竹縣政府社會處申請「道禾竹北托嬰中心無限期停業」。 （新竹縣議員歐陽霆辦公室提供）

2024/08/14 23:48

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〔記者廖雪茹／新竹報導〕道禾集團旗下的新竹縣竹北托嬰中心涉嫌虐嬰，道禾竹北校托嬰中心今晚（14日）近10點發布聲明啟事，「對孩子保育不當行為，深感愧疚與自責，面對各方的責難也坦誠面對」，今日經校務會議有重大決議，將向新竹縣政府社會處申請「道禾竹北托嬰中心無限期停業」。

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道禾集團今晚發布竹北校托嬰中心執行長曾國俊的聲明指出，該中心因保育不當事件，接受家長的申訴與新竹縣政府社會處的調查，目前正在審理中，道禾全力配合調查，也努力與申訴家長溝通。「事件發展至今，我們對孩子保育不當行為，深感愧疚與自責，面對各方的責難也坦誠面對。」

聲明指出，團隊們為了預防相同保育問題的發生，並確保高標準的保育品質，無不絞盡腦汁，細心而嚴謹的研討，雖申請停業3個月進行改造工程，但亦覺不夠到位。

校方考量近日來自各方的關切，耗費社會資源，並為當事家長帶來愁煩與煎熬，現為道禾的家長、學生、教職員以及民眾的擔憂與關切詢問，都令校方感到非常難過。也因此，今日經校務會議決議，將向新竹縣政府社會處申請「道禾竹北托嬰中心無限期停業」向社會大眾與當事者家長致上歉意，並表萬分感謝。

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