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法國2架飆風戰機空中相撞 1駕駛獲救2人下落不明

法國2架飆風戰機在空中相撞，目前確認1名飛官生還。圖為法國空軍的飆風戰機。（法新社）

法國2架飆風戰機在空中相撞，目前確認1名飛官生還。圖為法國空軍的飆風戰機。（法新社）

2024/08/14 22:25

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國東北部的科隆貝萊貝萊鎮（Colombey-les-Belles）今（14日）發生空難，2架法軍飆風戰機（Rafel）在空中相撞後相繼墜毀。法媒與官員指出，第一架戰機的飛官事發後平安獲救，但第二架戰機的教官與學員仍生死不明。

《法新社》報導，法國空軍發言人指出，發生事故的2架飆風戰機，都是來自聖迪濟耶空軍基地（Saint-Dizier air base），其中1架戰機的駕駛員事發後，利用彈射系統逃生，另1架飆風上的教官與學員仍下落不明，「我們尚在尋找第2架的機組員。」

法國國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）在社群平台X發文稱，這2架飆風戰機皆隸屬同一個中隊，目前已知有1名駕駛員平安獲救，搜索仍在進行中。

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