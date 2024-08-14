96萬便當費白營秀單據澄清 四叉貓發現貓膩「重複登錄」！

民眾黨副秘書長許甫14日晚間秀出2張便當費單據，被四叉貓眼尖發現，拿了去年已經申報過的帳目重複登錄，而且還出錯。（圖翻攝自四叉貓臉書）

2024/08/14 22:15

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲總統大選經費爭議連環爆，獨立網路平台「沃草」今（14日）再揭露柯競總總統大選登場前約一週，申報一筆超過96萬的餐費，白營副秘書長許甫澄清，宣稱是2筆分別為「960元」和「110元」的錢誤登為「960110元」。不過網紅「四叉貓」發現，許甫拿出金額110元的單據上，顯示發票日期為2023年9月7日，質疑明明已經登錄過的錢，為何過了4個月還能重複登錄？

沃草平台今晚在Threads上指出，查政治獻金平台資料顯示，柯文哲於今年1月7日，也就是選前最後一個週日，在「大愛素食天地」支出了一筆96萬110元的餐費，除了質疑為何能在一天之內花這麼多錢買便當，沃草還發現Google上的資訊顯示，該店已經永久歇業。沃草平台還特別詢問周邊商家，初步得到的答案是約莫1、2年前歇業，另外撥打店家電話也已經是空號。

後續許甫在臉書秀出2張發票單據，聲稱「又是誤登」，「監察院的申報系統，接連輸入2筆帳目，上一欄輸入110（元），下一欄應該輸入為960（元）。但因為沒有清除，就成了960110元。為何如此荒唐的錯誤，卻發生在委任外包的會計事務所『記帳登打至監院申報系統』！會計應該是很專業的事，這回競總所託付的對象，一再讓人感受到天下沒有不可能的事。」

對此，四叉貓稍早在臉書表示，「沃草發現有一筆便當花費96萬110元，店家叫『大愛素食天地』，雖然GOOGLE地圖看起來店家疑似歇業，但財政部資料顯示這家店仍在營業中，實際狀況我明天有空的話去逛逛。許甫今晚貼出2張便當單據，說是2筆『960元』+『110元』，登錄資料時不小心寫在一起變成『960110元』。」

「可是許甫……我就當你兩張發票（960元+110元）真的不小心寫在一起，但你先看一下發票日期，『110元』的發票日期是2023年9月7日，而且也已經在當天登錄過了，為什麼過了4個月後，2024年1月7日你們可以拿出來再重複登錄一次？導致輸入金額變成『960元』+『110元』= 96萬110元」。

民眾黨發言人戴于文今天針對96萬便當則表示，經過對帳清查，找出兩筆收據，一筆為112年9月7日購買110元，一筆為113年1月7日購買960元，但會計師受託登打時，將兩筆直接誤登為96萬0110元，致使外界誤解，此一款項會盡快向監察院補正。不過戴于文並沒有解答四叉貓「為何已申報的帳目可以重複登錄」的疑問。

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