白營假帳疑雲連環爆！1筆96萬餐費 陳智菡夫妻被抓包澄清說法不一

14日又爆出柯文哲競總在大選前申報一筆高達96萬的餐費，而且支出對象竟然是一家早就在去年歇業的便當店，許甫趕忙貼出發票單據，聲稱這其實是2筆錢，一筆960元，一筆110元，但申報時誤登成960110元。（圖翻攝自林延鳳、許甫臉書，本報合成）

2024/08/14 21:40

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲總統大選經費爭議持續延燒，如今又有「支線」被爆出來！獨立網路平台「沃草」、民進黨台北市議員林延鳳今天（14日）先後披露柯文哲競總在今年1月13日總統大選登場前申報了一筆高達96萬的餐費，支出對象竟然是一家早就在去年歇業的便當店。該消息曝光後，民眾黨副秘書長許甫、時任柯競總發言人陳智菡這對夫妻火速跳出來澄清，結果被抓包2人說法有所出入，且都沒有回答到為何要向一家早就關門的便當店下單，引發網路又一波熱議。

沃草平台和林延鳳今晚先後分別在Threads和臉書上發文指出，經查政治獻金平台資料，柯文哲於今年1月7日，也就是選前最後一個週日，在「大愛素食天地」支出了一筆96萬110元的的餐費，從店家統編「48776781」可以找到這間「大愛素食天地」的營業地址是「台北市中正區濟南路2段」，但Google上的資訊顯示該店已經永久歇業。沃草平台還特別詢問周邊商家，初步得到的答案是約莫1、2年前歇業，另外撥打店家電話也已經是空號。

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林延鳳則翻到該便當店的Google評論，可以看到約1年前就有消費者留言，表示店家似乎已經暫停營業。查看街景進行比對，可以看到原本是「大愛素食天地」的店址於2023年3月似乎變成一家咖啡廳。林延鳳質疑，「高達96萬的餐費，如果一杯100元，那天要訂9600杯，有可能嗎？如果有，是給誰喝？超過30元就是賄選。規模不大的店家，96萬可能是一個月的營業額，為什麼柯文哲一天就在那間咖啡廳花96萬？」

林延鳳進一步表示，「賴清德總統的申報紀錄也有這家店，三筆加總才5100元。我合理懷疑，柯文哲你們不是只有大額發票有問題，連小額的都不堪檢驗、臭不堪聞！希望檢調單位真的要好好把他們的帳務一筆筆查清楚。」

許甫︰是兩筆960、110元被會計師誤登

對此，許甫火速透過臉書公開「96萬便當的真相」，繼續將鍋推給會計師，「單據都有留存，結果又是誤登！監察院的申報系統，接連輸入2筆帳目，上一欄輸入110（元），下一欄應該輸入為960（元），但因為沒有清除，就成了960110元。為何如此荒唐的錯誤，卻發生在委任外包的會計事務所『記帳登打至監院申報系統』！會計應該是很專業的事，這回競總所託付的對象，一再讓人感受到天下沒有不可能的事。」

陳智菡︰其實是好像9萬多打成96萬

陳智菡今日上資深媒體人黃光芹於名嘴朱學恒YT「萬事通事務所」主持的節目「阿姐反抗軍」，也針對96萬便當給出回應，但明顯和老公許甫的說詞有出入，「我看到96萬餐費我就想說，天哪！怎麼會有96萬，一天是幾個人的便當？結果後來一查，又是誤報！其實是好像9萬多，打成96萬。」黃光芹則搭腔：「被這個端木正害死了，被這個會計事務所害死！」

網友紛紛搖頭，「要不要先對一下辯詞阿，說法都不一樣耶」、「這對夫妻真的被人看破手腳，笑死人了」、「重點是人家都歇業了，怎麼開得出發票？」、「哪家公司可以拿9萬的發票報成96萬的帳，會計還會閉著眼睛付錢的？不要再扯了啦！」、「小草們真的相信會計師會犯這種錯誤？」、「為什麼他們講這些都不會笑場？」、「夫妻倆要不要聽聽看自己在講什麼！」

陳智菡在黃光芹的節目上也回應此事，但說法與老公許甫有些出入，陳智菡宣稱當天的便當費應該是9萬多元，但錯報成96萬多元。（圖翻攝自萬事通事務所YT）

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