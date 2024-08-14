柯文哲假帳風波再添一筆？花96萬吃素食 民眾黨：端木正誤登

民眾黨出示柯文哲競選總部購買素食便當的收據，其中一筆為112年9月7日購買110元。（民眾黨提供）

2024/08/14 21:18

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲政治獻金申報不實風波延燒，如今又被爆出柯文哲競選總部在1月7日選前一週申報一筆96萬「大愛素食餐廳」的餐費。民眾黨發言人戴于文今日表示，此為兩筆款項被「誤登」成一筆，再次證明端木正會計師執行業務登載不實。

戴于文表示，監察院網站顯示，購買大愛素食館，費用為960,110元，但經過對帳清查，找出兩筆收據，一筆為112年9月7日購買110元，一筆為113年1月7日購買960元，但會計師受託登打時，將兩筆直接誤登為96萬0110元，致使外界誤解，此一款項會盡快向監察院補正。

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另外，針對有人指稱大愛素食早已停業一事，戴于文說政治獻金申報系統上，賴清德總統也同樣顯示在「大愛素食天地」支出1960元、900元及2240元，柯文哲競選團隊恐怕跟賴清德競選團隊一樣，只是吃了便當，其他可能非我方能代為回答。

民眾黨出示柯文哲競選總部購買素食便當的收據，其中一筆為113年1月7日購買960元。（民眾黨提供）

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