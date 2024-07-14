為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

賴清德球賽喻釋憲、不服判決青鳥飛出 朱立倫反批搞鬥爭罷免

國民黨主席朱立倫下午在板橋區公所禮堂宣講國會改革，新北市副市長劉和然（右3）出席與會。（記者董冠怡攝）

國民黨主席朱立倫下午在板橋區公所禮堂宣講國會改革，新北市副市長劉和然（右3）出席與會。（記者董冠怡攝）

2024/07/14 16:51

〔記者董冠怡／新北報導〕國民黨主席朱立倫今天下午出席「第三波民主改革─國會改革說明會」新北場宣講，會中批評台灣缺電、台南市與台北市接連發生槍擊案、財劃法多年未修，以及民進黨反對80歲以上申請外籍看護免評巴氏量表等現況。會後媒體問到，總統賴清德說，如果政黨不接受大法官解釋，青鳥會飛出來，朱回應，執政黨好像都不重視治安、民生議題，每天搞鬥爭、搞罷免，民眾如何安居樂業。

朱立倫表示，國會改革就是要將過去一些「烏魯木齊（台語，亂七八糟之意）」、未說明及調查清楚的事件，講給百姓聽，並且重提缺電議題，多間科技大廠計畫在台設廠，總共需要增加12%的電力，但電力又不會從天而降、也不可能用愛發電，缺電是事實，因此國民黨提案推動核電廠延役，暫時確保供電充足，然而綠營卻用意識形態，又想關掉核三廠。

朱立倫指出，其次是台南市、台北市相繼傳出槍擊案，貪汙、黑金、治安問題是地方及中央無法容忍的事，質疑民進黨並不關心，同時批評賴清德上任至今，只管鬥爭在野黨，卻不管缺電、治安及詐騙案件，民眾希望能夠安居樂業、政治與社會安定，如果每天為了個人，不顧地方需求與安全，屆時飛出的不會是青鳥，而是全民傾巢而出。

朱立倫說，財政收支劃分法多年未修，新北市自2010年升格至今已14年，從他擔任市長8年、現任市長侯友宜也已6年，呼籲盡快修法把經費還給地方。另外，80歲以上申請外籍看護需要巴氏量表，非常麻煩，國民黨已提案取消，但民進黨反對，又不是所有長者都會用到，而且是由有需求的人出錢，不解為何反對。

會後媒體問到，賴清德昨以球賽比喻釋憲，總教練若不服裁判的判決，第一次會被請出場、第二次會收到球迷噓聲，政黨也是一樣，青鳥會飛出來，是否拿青鳥來威脅藍白？

朱立倫表示，真的要問一下賴清德，請問他們是裁判嗎？這些是你們選出來的人，你可以接受民進黨指定的裁判嗎？若去看全球民主國家、過去民進黨與各方長期以來，不都主張國會改革嗎？過去三次釋憲，都強調國會有調查權，如果這樣還被否定，那表示今天的憲法法庭，可以否定過去多屆的大法官嗎？這些都是民眾的質疑。

朱立倫強調，不用特別提青鳥，而是應該要提人民，人民現在最關心的是不時發生的槍擊、治安、詐騙、貪汙弊案，以及缺電、民生重要議題，這些好像總統都不把它放在心中，每天關心的是民進黨的權力、個人的權力，不到兩個月，如果每天搞鬥爭、搞罷免，民眾如何安居樂業，站出來的將會是全民。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
黃國昌憲法法庭刷直播挨批 攝影記者曝他被青鳥痛罵時詭異舉動
2024/07/12 05:47

黃國昌憲法法庭刷直播挨批 攝影記者曝他被青鳥痛罵時詭異舉動
藍營憲法法庭抱怨司法不中立 民進黨團諷：招架不住就哇哇叫
2024/07/11 17:02

藍營憲法法庭抱怨司法不中立 民進黨團諷：招架不住就哇哇叫
藍委控大法官幫綠「助拳」 王定宇：證明「國會濫權」在憲法上站不住腳
2024/07/11 14:37

藍委控大法官幫綠「助拳」 王定宇：證明「國會濫權」在憲法上站不住腳
林右昌：大法官是憲法最後防線 任何政黨都該尊重裁決
2024/07/14 10:54

林右昌：大法官是憲法最後防線 任何政黨都該尊重裁決
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播