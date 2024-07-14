賴清德球賽喻釋憲、不服判決青鳥飛出 朱立倫反批搞鬥爭罷免

國民黨主席朱立倫下午在板橋區公所禮堂宣講國會改革，新北市副市長劉和然（右3）出席與會。（記者董冠怡攝）

2024/07/14 16:51

〔記者董冠怡／新北報導〕國民黨主席朱立倫今天下午出席「第三波民主改革─國會改革說明會」新北場宣講，會中批評台灣缺電、台南市與台北市接連發生槍擊案、財劃法多年未修，以及民進黨反對80歲以上申請外籍看護免評巴氏量表等現況。會後媒體問到，總統賴清德說，如果政黨不接受大法官解釋，青鳥會飛出來，朱回應，執政黨好像都不重視治安、民生議題，每天搞鬥爭、搞罷免，民眾如何安居樂業。

朱立倫表示，國會改革就是要將過去一些「烏魯木齊（台語，亂七八糟之意）」、未說明及調查清楚的事件，講給百姓聽，並且重提缺電議題，多間科技大廠計畫在台設廠，總共需要增加12%的電力，但電力又不會從天而降、也不可能用愛發電，缺電是事實，因此國民黨提案推動核電廠延役，暫時確保供電充足，然而綠營卻用意識形態，又想關掉核三廠。

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朱立倫指出，其次是台南市、台北市相繼傳出槍擊案，貪汙、黑金、治安問題是地方及中央無法容忍的事，質疑民進黨並不關心，同時批評賴清德上任至今，只管鬥爭在野黨，卻不管缺電、治安及詐騙案件，民眾希望能夠安居樂業、政治與社會安定，如果每天為了個人，不顧地方需求與安全，屆時飛出的不會是青鳥，而是全民傾巢而出。

朱立倫說，財政收支劃分法多年未修，新北市自2010年升格至今已14年，從他擔任市長8年、現任市長侯友宜也已6年，呼籲盡快修法把經費還給地方。另外，80歲以上申請外籍看護需要巴氏量表，非常麻煩，國民黨已提案取消，但民進黨反對，又不是所有長者都會用到，而且是由有需求的人出錢，不解為何反對。

會後媒體問到，賴清德昨以球賽比喻釋憲，總教練若不服裁判的判決，第一次會被請出場、第二次會收到球迷噓聲，政黨也是一樣，青鳥會飛出來，是否拿青鳥來威脅藍白？

朱立倫表示，真的要問一下賴清德，請問他們是裁判嗎？這些是你們選出來的人，你可以接受民進黨指定的裁判嗎？若去看全球民主國家、過去民進黨與各方長期以來，不都主張國會改革嗎？過去三次釋憲，都強調國會有調查權，如果這樣還被否定，那表示今天的憲法法庭，可以否定過去多屆的大法官嗎？這些都是民眾的質疑。

朱立倫強調，不用特別提青鳥，而是應該要提人民，人民現在最關心的是不時發生的槍擊、治安、詐騙、貪汙弊案，以及缺電、民生重要議題，這些好像總統都不把它放在心中，每天關心的是民進黨的權力、個人的權力，不到兩個月，如果每天搞鬥爭、搞罷免，民眾如何安居樂業，站出來的將會是全民。

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